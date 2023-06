„Sowas sollte nie existieren“ – Diablo 4 will keine Loot-Cave wie in Destiny, dabei liebten Spieler sie damals

Schaut man sich in Diablo 4 die letzten Wochen die Patches und Nerfs an, merkt man, dass diverse Höhlen eine Anpassung von XP und Loot bekommen haben. Warum diese Farm- und XP-Spots ständig generft werden, erklären die Entwickler im letzten Campfire.

Im letzten Campfire, einer Art Livestream mit Entwicklern von Diablo 4, sprachen General Manager Rod Fergusson und Game Dircetor Joe Shely über ihre Balancing-Philosophie für das Hack’n Slay.

Dabei erwähnten sie auch die Nerfs der verschiedenen Höhlen in Diablo und wieso ein einziger Ort als optimaler Weg zum Leveln und Farmen nicht ihr Ziel ist. Dabei sprachen sie auch über die Loot-Cave aus Destiny 1 und wieso diese im Jahr 2014 ein Problem war.

Sowas sollte nie existieren

Was war die Loot-Cave in Destiny? In Destiny 1 war die Loot-Cave eine kleine Höhle, aus denen endlos viele Gegner kamen, die eine geringe Chance darauf hatten, legendäre und exotische Items zu droppen. Dies ging, weil aus der Höhle endlos relativ einfach zu tötende Gegner kamen, wenn Hüter auf Distanz blieben und den Spawn nicht blockierten.

Die “Loot-Cave” war gerade zu Beginn von Destiny 1 beliebt, da der Loot aus anderen Quellen gering war und sich an dieser Stelle einfach alle Leute sammelten und wahllos auf die Mobs aus der Höhle ballerten.

Warum war das ein Problem? Na ja, die Entwickler von Bungie sagten im Prinzip: Wir haben hier eine riesige Science-Fiction-Welt geschaffen, die ihr erkunden sollt, und dabei sollt ihr dann bessere Items findet. Aber ihr steht nur vor der winzigen Höhle und macht nichts anderes. Ihr nutzt also nur einen winzigen Bruchteil unseres Spiels aus.

Das war nicht der Plan. Letztendlich entfernte Bungie daher die Loot-Cave, obwohl sie so beliebt war. Und machte auch “Neue Loot-Caves” zu, also neue Farm-Spots.

Blizzard schließt zu starke Farm-Spots – Will mehr Abwechslung und Balance

Wie ist es jetzt bei Diablo 4? Ähnliches geschieht momentan mit vielen Dungeons und Höhlen in Diablo 4, die zum effektiven Farmen und Leveln genutzt wurden. Fergusson sagt dazu:

Ich wollte das Meme, „wir haben ein gebalanctes Spiel, wo es keine Meta gibt und jeder Build nützlich ist“, erschaffen.

Blizzard nerft daher die verschiedenen Höhlen, damit Diablo 4 in einer balancierten Art und Weise erlebt und gespielt wird. Jede Klasse und jede Art der Progression soll spaßig bleiben und nicht auf verschiedene Loot-Caves fokussiert sein.

Joe Shelly will, dass man viele Möglichkeiten zum Looten und Leveln hat. Nach vielen Nerfs sollen auch Buffs kommen:

Unsere Philosophie besteht darin, die Auswahl zu verbessern. Dafür gucken wir auf Dinge, die nicht funktionieren und wir machen sie besser.

Letztendlich zeigt sich die Effektivität der Patches und Nerfs erst nach einer gewissen Zeit, und die erste Saison wird einige Änderungen mit sich bringen.

