Diablo 4 Vessel of Hatred: Lehren von Akarat – Alle Locations und Lösungen

Mit Vessel of Hatred kamen die Lehren von Akarat in Diablo 4, die ihr in Nahantu findet. Anders als die Altäre von Lilith verschaffen sie euch keine Boni, aber dafür andere Belohnungen. Wo ihr die Lehren findet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind die Lehren von Akarat? Die Lehren von Akarat sind im Grunde die Altäre, die ihr in Nahantu findet, dem neuen Gebiet in Diablo 4. Nahantu kam mit der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred, ins Spiel und brachte neue Wegpunkte, Dungeons und einen neuen Regionsfortschritt mit.

Die Lehren von Akarat verschaffen euch keine dauerhaften Boni wie die Altäre von Lilith, die ihr in den anderen Gebieten findet. Sie geben euch aber Punkte für euren Regionsfortschritt und obendrauf zwei Spieler-Titel und ein Reittier, wenn ihr alle findet.

Update vom 23. April 2026: Wir haben den Artikel geprüft und er befindet sich auf dem aktuellen Stand. Wir haben ihn für euch strukturell etwas optimiert.

Video starten Diablo 4: Trailer zu Vessel of Hatred wirkt wie ein Kurzfilm, zeigt Nahantu und die neue Klasse Autoplay

Lehren von Akarat: Fundorte & Lösungen

Wo finde ich die Lehren von Akarat? Die Lehren von Akarat sind in ganz Nahantu verteilt. Insgesamt gibt es 30 Lehren, die ihr entdecken könnt. Um alle Lehren zu finden, hilft ein Blick auf unsere interaktive Map von Diablo 4 Vessel of Hatred. Auf der Map könnt ihr nach bestimmten Dingen filtern, so auch nach den Lehren. Ihr findet sie unter der englischen Bezeichnung „Tenet of Akarat.“

Hier seht ihr einen Ausschnitt aus der interaktiven Map und die 30 Lehren von Akarat:

Alle Lehren von Akarat in Diablo 4: Vessel of Hatred. Quelle: interaktive Map von gamepressure.com.

Wie aktiviere ich die Lehren? Anders als die Altäre könnt ihr die Lehren nicht einfach anklicken, denn für manche müsst ihr zunächst kleine Rätsel lösen – oder Monster töten. Es gibt vier verschiedene Arten von Aufgaben, die euch an den Lehren erwarten. Alle von ihnen haben mit den Steinernen Wächtern zu tun, die ihr in der Nähe der Lehren findet:

Gegner besiegen, die an der Lehre von Akarat spawnen erkennbar an einem rötlichen Steinernen Wächter

Drei Steinerne Wächter nacheinander aktivieren und „anzünden“ erkennbar an den grün-glänzenden Steinernen Wächtern

Schleim an der Lehre von Akarat mit Angriffen zerstören erkennbar an grauen Steinernen Wächtern und leuchtenden Kugeln, wenn alle Monster getötet wurden

Mit dem richtigen Steinernen Wächter in der Nähe der Lehre von Akarat interagieren achtet auf die Wächter im Hintergrund und aktiviert den Steinernen Wächter in der Nähe der Lehre, der dazu passt



Schaut euch an den Orten der Lehren also gut um und ihr werdet herausfinden, was von euch erwartet wird. Interagiert mit den Steinernen Wächtern am Ort, tötet Monster und schon könnt ihr die Lehren von Akarat einsammeln.

In manchen Fällen müsst ihr drei Steine “anzünden”, um die Lehre von Akarat aktivieren zu können. In anderen Fällen müsst ihr den Steinernen Wächter, der zu einem im Hintergrund passt, aktivieren.

Lehren von Akarat: Belohnungen

Was bekomme ich, wenn ich die Lehren finde? Sobald ihr den ersten „Altar“ entdeckt, bekommt ihr den Spieler-Titel „Suchende“, „Templerin.“ Findet ihr alle Lehren von Akarat, erhaltet ihr den Spieler-Titel „Akarats“, „Getreue“ und laut wowhead.com obendrauf das Reittier „Zügel des Nahantu-Löwen.“

Pro Lehre von Akarat erhaltet ihr außerdem 10 Punkte für euren Regionsfortschritt in Nahantu. Der Regionsfortschritt belohnt euch mit weiteren Plätzen für den Heiltrank, Skill-Punkten und Gold. Das gilt permanent und für jeden Charakter auf eurem Account, den ihr auf dem Realm (also saisonal, ewig oder im Hardcore-Modus) erstellt.

Den Regionsfortschritt solltet ihr also nicht ignorieren und möglichst bald vervollständigen, damit eure zukünftigen Helden davon profitieren können. Er zählt zu den ungeschriebenen Regeln in Diablo 4, die ihr niemals brechen solltet, um nicht den Zorn von Lilith oder anderen Spielern auf euch zu ziehen.