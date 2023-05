Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Zudem gibt es ein Mount, wenn ihr in der Zeit insgesamt 2 Subs an Streamer verteilt, die zu dem Zeitpunkt die Drops aktiviert haben.

Wie bekomme ich die Items? Die Aktion läuft über vier Wochen und in jeder Woche gibt es neue Items für andere Klassen von Diablo 4. Ihr bekommt über eure Twitch-Benachrichtigungen dann Codes für die Items, die ihr in eurem Battle.net-Account einlösen müsst.

Ganz unten in der Liste findet ihr „Twitch“. Klickt auf „+Verbinden“, dann auf „Weiter“ und meldet euch mit eurem Twitch-Account an. Klickt jetzt auf „Autorisieren“ und dann im Battle.net-Fenster noch einmal auf „Weiter“.

Was sind Twitch Drops? Viele neue Spiele kooperieren mit der Streaming-Plattform Twitch und bieten Twitch Drops an. Dabei schaut ihr euch zum Beispiel einen bestimmten Steamer für ein paar Stunden an und erhaltet dafür Ingame-Items.

Diablo 4 startet zum Release am 06. Juni eine Kampagne mit Twitch Drops. MeinMMO zeigt euch, was es gibt und wie ihr das Zeug bekommt.

