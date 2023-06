5 Dinge, die ich gerne vor dem Spielstart von Diablo 4 gewusst hätte

Am 06. Juni 2023 erschien Diablo 4. Wenn ihr mit dem Spiel starten wollt, haben wir euch 5 nützliche Tipps im Videoformat bereitgestellt, um euch den Einstieg ins Spiel zu erleichtern.

Diablo 4 ist online und Millionen Spieler strömen auf die Server des neuen Action-RPGs. Ein paar wichtige Tricks für euren Einstieg könnt ihr euch hier aus den Videos ziehen.

Spielt auf Weltstufe 1 – Das ist effizienter

Am Anfang des Spiels sollt ihr euch für eine Schwierigkeitsstufe entscheiden. Die größere Herausforderung bringt euch aber keinen wirklichen Vorteil. Im Video erklären wir euch, warum ihr es euch nicht unnötig schwer machen müsst.

2 wichtige Settings – Jetzt aktiveren!

Wenn ihr mit den Standard-Einstellungen von Diablo 4 spielt, fehlen euch wichtige Informationen. Im Video erklären wir euch, wie ihr zu den Einstellungen gelangt und warum sie so wichtig sind.

Euer erstes Reittier freischalten

Wenn ihr in Diablo 4 unterwegs seid, werden eure Wege verkürzt, sobald ihr euch euer erstes Mount abholt. Das Video zeigt euch, wie ihr die Quest nicht verpasst und so schnell wie möglich euer Pferd abholt. Alles, was ihr zu den Reittieren sonst noch wissen solltet, hat MeinMMO-Redakteur Benedict für euch aufgelistet.

Stille Truhen öffnen

Wenn euch das Öffnen der stillen Truhen bisher ein Rätsel war, möchten wir euch in unserem Video darüber aufklären, wie ihr an diese Schlüssel rankommt, wo ihr stille Truhen findet und was es mit den raunenden Obolussen auf sich hat.

Die besten Methoden zum Aufleveln

Wenn ihr im Spiel schnellstmöglich gegen die harten Gegner antreten wollt, solltet ihr euch eine gute Taktik zum Aufleveln zurechtlegen. In unserem Video geben wir euch Tipps, wie ihr sehr schnell Level 100 erreichen könnt.

MeinMMO-Redakteur Maik hat euch zusätzlich noch eine detaillierte Auflistung zusammengestellt, um möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln.