Diablo 4: Spieler gibt einen Tipp, wie ihr starke Affixe nach der Vollendung noch weiter verbessern könnt

Mit dem Masterworking (auf Deutsch: Vollendung) verbessert ihr in Diablo 4 die Affixe auf euren Items. Ihr könnt die Affixe, die „kritisch“ erhöht wurden, aber noch weiter verbessern – auch nach der maximalen Stufe 12. Und dafür braucht ihr keine Mats aus der Grube.

Was ist die Vollendung? Die Vollendung (Masterworking) ist ein neues Crafting-System, das in Season 4 von Diablo 4 hinzukam. Damit verbessert ihr beim Schmied alle Affixe auf einem Item. Und mit jeder 4. Stufe wird eines der ausgerüsteten Affixe enorm, oder auch „kritisch“, verbessert. Dieses stärkere Affix wird blau, danach gelb und in seltenen Fällen orange, wenn es ein drittes Mal verbessert wird.

Für das Vollenden benötigt ihr bestimmte Materialien, die ihr nur in der Grube bekommt – eine neue Endgame-Aktivität in Season 4. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die „kritisch“ verbesserten Affixe weiter zu verbessern, ohne die wertvollen Mats aus der Grube zu verbrauchen – selbst, wenn ihr bereits die maximalen 12 Stufen der Vollendung ausgeschöpft habt.

Auf Reddit präsentiert der Nutzer „exwind1166“ am 12. Juni ein Amulett, das als Affix „+5 Ränge auf Versessener Kommandant“ besitzt. Dieses Affix hat er, wie aus seinem Post hervorgeht, 12-mal mit dem Masterworking (MW) verbessert. Er schreibt, er bekam dabei drei „kritische“ Verbesserungen auf das Affix.

Daraufhin hat er dasselbe Affix durch das Verzaubern beim Okkultisten offenbar weiter aufgewertet. Dadurch habe er +2 weitere Ränge auf den Skill „Versessener Kommandant“ erhalten. In den Kommentaren merkt der Nutzer an, „pures Glück“ gehabt zu haben, drei „kritische“ Verbesserungen auf ein Affix zu bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So verbessert oder verändert ihr „kritische“ Affixe

Wie kann ich stärkere Affixe verbessern? Konkret bedeutet das: Ihr könnt Affixe mit der Vollendung verbessern und die „kritischen“ Verbesserungen beim Okkultisten weiter verstärken. Es ist also gut möglich, dass ihr einzelne Affixe dabei stark verbessert. Zwar haben wir keine 12-fache Verbesserung getestet, aber ein 4-fach verbessertes Affix.

Dabei haben wir Folgendes festgestellt:

„kritisch“ verbesserte Affixe können durch das Verzaubern weiter aufgewertet werden.

„kritisch“ verbesserte Affixe können neu gerollt werden und werden dadurch zu neuen, „kritischen“ Affixen, offenbar in derselben Farbe:

Die 4. Vollendung erhöhte “Intelligenz” kritisch. Wir “rollten” Intelligenz neu und wählten Geschicklichkeit. Auch die Geschicklichkeit war dann direkt “blau”. Geschicklichkeit konnte dann noch weiter verbessert werden.

Brauche ich die (vollständige) Vollendung dann überhaupt? Ja. Die stärksten Verbesserungen bekommt ihr schlichtweg nur durch die Vollendung beim Schmied und mit den Mats aus der Grube. Und mit jeder 4. Stufe erhält ein Affix eine „kritische“ Verbesserung. Daher lohnen sich da die 12 Stufen, wenn ihr das meiste aus eurer Ausrüstung für eure Endgame-Builds herausholen wollt.

Das Verzaubern beim Okkultisten ist in etwa praktisch, wenn ihr einzelne Affixe verbessern wollt, euch die Mats aus der Grube fehlen oder ihr Affixe „umrollen“ wollt, damit sie zu euren Builds passen.

Was sagt die Community dazu? Die meisten Nutzerinnen und Nutzer wirken in den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag überrascht darüber, dass man vollendete Affixe weiter verbessern und sogar ersetzen kann. „Backstab_Bill“ fragt im Kommentar: „Man kann ein vollendetes [Affix] in andere vollendete umwandeln?“ Darauf antwortet jemand: „Wenn du ein kritisches Masterworking-Affix in ein anderes Affix verzauberst, behält es die kritischen Masterworking-Werte bei.“

Seid ihr mit dem Ergebnis von der Vollendung unzufrieden, habt ihr darüber hinaus immer die Möglichkeit, die Ränge auf einem Item beim Schmied gegen Gold zurückzusetzen. Findet ihr neue Items, ersetzt ihr die alten einfach dadurch. Aber: Ihr solltet ihr eure alten, verbesserten Items nicht verkaufen. Auch nicht bei chronischem Goldmangel.