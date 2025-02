Spieler craftet sich eines der stärksten Items in Diablo 4, aber erhält es nie – Community meint: Selbst schuld

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über das Verschwinden des Mythic Items. Viele glauben aber gar nicht, dass er einfach großes Pech hatte, sondern, dass er tatsächlich selbst Schuld ist:

Was ist mit dem Mythic passiert? In einem Video auf Reddit zeigt der Nutzer, wie er zunächst zwei Mythics zerlegt, um zwei Prächtige Funken zu erhalten. Damit craftet er beim Schmied eine Truhe, die ein zufälliges Mythic Unique enthält. Alle Mythics, die es aktuell gibt, seht ihr in unserer Übersicht .

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

In Diablo 4 könnt ihr euch die mächtigsten Items selbst craften. Ein Spieler hat sich ein Mythic Unique hergestellt, aber nie erhalten. Die Community hat direkt eine Vermutung, was sein Fehler war.

