Diablo 4 verrät mehr über den Shop und die Monetarisierung – Wie findet ihr das?

In einem Blogpost haben die Entwickler von Diablo 4 die ersten Informationen zu der Monetarisierung des Action-RPGs veröffentlicht. Und wir wollen eure Meinung dazu wissen.

Als der Mobile-Ableger Diablo Immortal im Juni den Release feierte, wurden schnell Stimmen laut, die das Finanzierungsmodell des Spiels hart kritisiert haben. Die Monetarisierung des nahezu jeden Gameplay-Aspekts stieß bei vielen Fans auf Verständnislosigkeit und auch Wut, weswegen das Mobile-Spiel Diablo Immortal auf Metacritic mit negativen Reviews bombardiert wurde.

Auch wurden damals schon Sorgen bezüglich Diablo 4 geäußert, denen Blizzard-Entwickler schnell entgegneten, dass die Finanzierung des großen Action-RPGs anders sein würde als bei Immortal.

Das hat Blizzard mitgeteilt: In einem Update zum Stand von Diablo 4 haben die Entwickler Joe Piepiora und Kegan Clark dargelegt, wie sich das Spiel finanzieren wird. Gleich mehrfach wurde betont, dass es keine Pay2Win-Mechaniken geben wird.

Stattdessen bekommt das Spiel einerseits einen Ingame-Shop, in dem die Spieler „Accessoires“ kaufen können, die rein kosmetisch sind und das Aussehen der Spielcharaktere anpassen. Für den Kauf wird eine Prämiumwährung benötigt.

Andererseits wird es aber auch einen Season Pass geben, der sich an den Battle Passes aus Spielen wie Fortnite und Warzone orientiert. Der Pass wird mehrere Level haben, die man beim Spielen „erklimmen“ kann. Dabei soll gelten:

Die Premiumstufen sollen keine Gameplay-Vorteile gegenüber anderen Spielern bieten, sondern sich um das Aussehen und Transmog drehen

Die Gratisstufen bieten aber allen Spielern Boni, die zum Beispiel das Leveln beschleunigen

Alle Infos dazu findet ihr in unserer Zusammenfassung:

Diablo 4 äußert sich deutlich zu Pay2Win: So laufen der Shop und Saisonpass

So könnt ihr abstimmen: Wir wollen nun wissen, was eure Meinung zu dem Finanzierungsmodell von Diablo 4 ist. Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden:

Wie findet ihr den Shop und den Season Pass von Diablo 4? Ich finde sie fair

Ich finde einen Season Pass und Shop übertrieben

Ich habe Bedenken, dass es bei reinen Cosmetics bleibt

Es ist mir egal

Loading ... Loading ...

Also erzählt mal: Was haltet ihr von den Infos, die uns bis jetzt gegeben wurden? Klingen der Shop und der Season Pass für euch fair oder nicht? Habt ihr vielleicht besondere Wünsche oder Befürchtungen, was die Monetarisierung von Diablo 4 angeht?

Schreibt sie uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

