In Diablo 4 regen sich gerade alle über die unverschämten Preise von Blizzard auf, aber Spieler vom größten Konkurrenten wissen: Das ist noch günstig

Das ist aber kein Einzelfall, auch die größten Core-Packs aus Path of Exile 1 wurden für denselben Preis wie das „Befreier von Wraeclast“-Pack angeboten, sollte man sich für die teuerste Version entscheiden. Vergleicht man also die Preise von GGG und Blizzard, können Fans von PoE nur müde lachen. Mehr zum Berserk-Event von Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4 arbeitet mit dem Manga zusammen, der Dark Souls inspiriert hat .

Wie teuer sind die Bundles in Path of Exile? Auch Path of Exile ist bekannt für seine Bundles. Sie sehen gut aus, bieten hauptsächlich kosmetische Items und sind noch teurer als die Bundles in Diablo 4. Das jüngste Beispiel sind die Supporter-Packs vom Early Access. Es gibt verschiedene Packs, doch wenn man alle/ das teuerste Pack haben möchte, muss man für das „Befreier von Wraeclast“-Pack bis zu 443,50 € zahlen – Versand der physischen Goodies nicht eingeschlossen.

Ein Build in Diablo 4 „löscht alles in Qual 4“ ohne Probleme, soll der ideale Dad-Build für alle sein, die Season 8 kurz durchspielen wollen

Viele Spieler sind vor allem an den Bundles im Shop interessiert. Insgesamt stehen 6 Pakete zur Auswahl. Obwohl die Rüstungen sich perfekt in Diablo 4 eingliedern, beschweren sich jetzt Fans lautstark. Grund dafür ist der Preis, denn um alle Bundles zu kaufen, muss man viel Geld hinlegen und das empfinden die Spieler als unfair.

Was steckt hinter den unverschämten Preisen? Seit dem 6. Mai 2025 läuft die Kooperation zwischen Diablo 4 und dem Manga „Berserk“ . Passend dazu gibt es ein Event, in dem sich Dämonenschlächter kostenlose Items verdienen können.

