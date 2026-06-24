Neue Skins in Diablo 4 spalten die Community, weil sie hässlich sind – Spieler fragen: „Hier ziehen wir die Grenze?“

Dass Blizzard gern Skins ihrer anderen Titel in ihren Spielen einbringt, ist nicht neu. Die aktuelle Zusammenkunft in Diablo 4 sorgt allerdings dafür, dass einige Spieler einen Schlussstrich ziehen.

Um was für Skins geht es? Ab dem 30. Juni, 19:00 Uhr MESZ, startet die Kollaboration mit dem Hero-Shooter Overwatch in Diablo 4. Damit zieht auch ein neues Reliquiar ein, bei dem ihr gesammelte Währung gegen exklusive Belohnungen eintauschen könnt:

Zwei Embleme

Eine Reittiertrophäe

Drei Waffenskins

Eine Rüstungsfarbe im Overwatch-Design

Kirikos Fuchsgeist als Begleiter

Darüber hinaus wird es ab 21:00 Uhr MESZ am selben Tag passende Overwatch-Skins im Echtgeld-Shop geben. Und die sorgen gerade für allerlei Diskussion in der Community.

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„Das sieht aus wie KI-generierter Mist“

Warum spalten die Skins die Community? In mehreren Threads auf Reddit werden die Skins derzeit heiß diskutiert. Dabei kristallisiert sich vor allem ein Tenor heraus, der sie als hässlich und dafür auch zu teuer erachtet. So meint User 5hredder beispielsweise, dass sie aussehen, als wären sie von einer KI generiert worden (via Reddit).

1bohy öffnet seinen Thread mit „Danke, Blizzard, dass ihr meine Immersion zerstört.“ Die neuen Skins würden schlicht nicht in das Worldbuilding und die Optik von Diablo passen und damit die Atmosphäre zerstören.

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Darunter finden sich über 300 Kommentare und über 700 Upvotes, die ihm recht geben. Allerdings finden sich auch etliche Kommentare, die anmerken, dass es auch vorher schon viele Kollaborationen gab, die genauso wenig in die Welt von Diablo gepasst haben.

So bemerkt moonblade89: „Ja, ich wollte gerade sagen, hier ziehen wir die Grenze? Nicht beim buchstäblichen verdammten Space Marine?“, womit er auf das Crossover mit dem Sci-Fi-Strategiespiel Starcraft anspielt.

Andere sind der Meinung, dass man sie ja nicht tragen, geschweige denn kaufen müsse, wenn man sie so hässlich fände. Allerdings gibt es in den Kommentaren auch erstaunlich wenige Stimmen, die sich auf das Crossover freuen.

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr bei den Overwatch-Skins zuschlagen oder seid ihr auch eher Team Immersion? Am 30. Juli 2026 startet auch zeitgleich die neue Season in Diablo 4 und bringt allerlei Neuerungen mit. Was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier: Diablo 4 Season 14: Start, Release Date und PTR