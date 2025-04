Blizzard sagt, nur noch 10 % der Spieler erreichen die höchste Schwierigkeit in Diablo 4, macht sie trotzdem zur „Pflicht“ für alle

Mit Season 8 soll Diablo 4 deutlich härter werden. Die höchste Schwierigkeitsstufe soll nur ein kleiner Teil der Spielerschaft überhaupt erreichen. Spieler fürchteten, dass sich dahinter Belohnungen verstecken – und das scheint sich jetzt zu bestätigen.

Wie schwierig soll Diablo 4 werden? Blizzard will in Season 8 an der Schwierigkeit schrauben und vor allem Qual-Stufe 4 deutlich knackiger machen. Ihr sollt Bosse nicht mehr oneshotten können – wenn ihr es überhaupt bis zu der Stufe schafft. Blizzards Philosophie sei es, dass Qual 4 „erstrebenswert“ sein soll. Nur die besten 10 % der Spieler sollen es überhaupt dorthin schaffen.

Die Ankündigung sorgte Anfang März bereits für Diskussionen in der Community. Ein Nutzer schrieb auf Reddit, dass Blizzard Qual-Stufe 4 nicht als „erstrebenswert“ bezeichnen sollte, wenn die Saisonreise damit verknüpft sei – dann sei sie nicht optional, sondern quasi Pflicht. Auch in der aktuellen Season 7 müsst ihr einige Ziele auf Qual 4 abschließen, um die Reise abzuhaken.

Jetzt gibt’s einen Screenshot zur letzten Seite der neuen Saisonreise in Season 8 – und darin steckt genau das, was viele befürchtet hatten: Wer alle Belohnungen will, muss sich durch Qual 4 kämpfen.

Loot-Pet als Belohnung für Aufgaben auf Qual-Stufe 4

Warum ist Qual 4 „Pflicht“ für alle? Die Saisonreise ist eine Quelle für verschiedene Items in Diablo 4 – etwa Crafting-Mats, Ausrüstung, Spieler-Titel und Loot-Pets. Auch die Asche, die ihr früher im Battle Pass freigeschaltet habt, wandert laut Blizzard ab Season 8 in die Saisonreise.

In Season 8 erhaltet ihr auf der letzten Stufe der Saisonreise einen Prächtigen Funken zum Craften von Mythic Uniques, 4 Aschen und ein neues Loot-Pet. In einem Screenshot zeigt Blizzard die ersten Ziele von Stufe 7, und drei Ziele davon beziehen sich auf Bosse und die Höllenhorden – zu erledigen auf Qual 4.

Zwar reichen 5 von 7 Zielen – aber mindestens eins davon müsst ihr auf Qual 4 erledigen:

Mindestens drei Ziele auf Seite 7 der Saisonreise in Season 8 beziehen sich auf Qual 4. Quelle: Blizzard

„Eine richtig schlechte Entscheidung für die Community“

Was sagen Spieler dazu? Die Reaktionen sind ziemlich kritisch. In einem Beitrag auf Reddit schreibt EYES0NLY: „Das ist nicht ‚T4 ist optional‘, das ist faktisch Pflicht.“ Und ExtremePrivilege fragt sich, warum man Belohnungen an eine Stufe koppelt, die nur ein Bruchteil der Spielerschaft überhaupt schaffen kann.

Im Kommentar schreibt tehjoch: „Qual 4 so zu gestalten, dass 95 % der Spielerschaft es nie erreichen sollen – und dann das Pet dahinter zu verstecken – ist einfach eine richtig schlechte Entscheidung für die Community.“

Und nyabigail findet, wenn Belohnungen an eine Stufe geknüpft sind, wird die Stufe zur Pflicht:

Wenn man Belohnungen daran koppelt, dass man Qual-4-Herausforderungen schafft, wird Qual 4 automatisch Pflicht. […] Wenn Qual 4 so schwer ist, dass weniger als 10 % der Spielerschaft es spielen können, dann dürfen dort keine starken Belohnungen versteckt sein. Die offensichtliche Lösung wäre: Verschiebt alle saisonalen Belohnungen und die besten Drop-Raten nach Qual 3, und trennt die Ranglisten nach Qual-Stufen. Man geht dann in Qual 4 rein für die Challenge und bleibt in Qual 3 für den Grind.

Auch TheSilentTitan findet: Das Loot-Pet hinter der Seite der Saisonreise zu verstecken, „ist echt lame“ – denn die meisten Casuals spielen eben nicht einfach so auf Qual 4. Casuals bleiben auf Qual 2 oder 3 und haben dadurch keine Chance, das Pet zu bekommen, schreibt er. Er findet, die letzte Seite sollte Belohnungen enthalten, die jenen, die das Maximum aus Qual 4 herausholen wollen, beim Progress helfen – etwa Mats oder Schriftrollen, um Gear zu perfektionieren.

Sein Vorschlag: Qual 3 sollte die Grenze für Casuals sein – und dort sollte das Pet auch erhältlich sein. Die letzte Seite könne dann ruhig voller Items für die Profis sein.

Und dann wäre da noch das Ziel, Lilith auf Qual 4 zu besiegen. Für viele in der Community steht fest: Das Ziel, den härtesten Boss auf der höchsten Stufe zu besiegen, werden sie in der Saisonreise wohl auslassen.

Der Kampf gegen Lilith gilt als absoluter Härtetest, selbst mit Meta-Builds. Viele Spieler verzweifeln regelrecht an ihr. Obendrauf bekommt ihr zwar einen Titel und das Recht, damit zu prahlen – aber keinen nennenswerten Loot. Ein Spieler wagte sich gleich zweimal an sie und verlor dabei seinen Hardcore-Charakter in Diablo 4 nach 112 Stunden Spielzeit, weil er etwas übersehen hatte.