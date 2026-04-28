Diablo 4: Lord of Hatred – Alle Twitch Drops und wie ihr sie bekommt

Für die neue Erweiterung von Diablo 4 „Lord of Hatred“ gibt es exklusive Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops sichern könnt. Welche es gerade gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Welche Drops gibt es derzeit? Passend zum Launch von Lord of Hatred gibt es frische Twitch Drops, die ihr euch sichern könnt. Um folgende Items geht es:

Bild Item Bedingung Zeitraum Emblem „Essenz eines Herrn“ 2 Stunden einen teilnehmenden Stream schauen Start: 28. April, 1:00 Uhr MESZ

Ende: 5. Mai, 21:00 Uhr MESZ Reittiertrophäe „Fahne des Bezwingers“ Einen teilnehmenden Streamer kostenpflichtig abonnieren Start: 5. Mai, 9:00 Uhr MESZ

Ende: 11. Mai, 21:00 Uhr MESZ Axt „Schädelklinge“ 2 Stunden einen teilnehmenden Stream schauen Start: 28. April, 9:00 Uhr MESZ

Ende: 5. Mai, 21:00 Uhr MESZ

Wo findet man teilnehmende Streams? Ihr findet passende Streams, indem ihr auf Twitch Ausschau nach jenen haltet, die ARC Raiders streamen und den Tag „Drops enabled“ enthalten. Ihr findet passende Streams auf der Übersichtsseite der Kategorie von Diablo 4. Achtet darauf, dass ihr auf Twitch eingeloggt seid, während ihr euch die Streams anschaut.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Um euch die Twitch Drops zu sichern, müsst ihr Folgendes tun:

Ihr braucht zunächst einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem Battle.net-Konto verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung.

Sucht euch einen Stream aus, der sich um Diablo 4 dreht und mit dem Label „Drops enabled“ markiert ist.

Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu. Ihr könnt euren Fortschritt unter diesem Link verfolgen.

Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf. Holt sie innerhalb von 24 Stunden ab.

Nachdem ihr sie abgeholt habt, sollten sie in eurem Spiel auftauchen.

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Mit dem Release von Lord of Hatred kommen auch zwei neue Klassen ins Spiel. Falls ihr noch unentschlossen seid, welche Klasse ihr für die neue Erweiterung spielen wollt oder sollt, gibt es einige Methoden, wie ihr euch entscheiden könnt. Entweder ihr lost, entscheidet aus dem Bauch heraus, nach Meta oder … ihr fragt das Schicksalsrad: Diablo 4: Welche Klasse spielst du in Lord of Hatred? Frag das Schicksalsrad