Diablo 4 feiert zweiten Geburtstag, überhäuft euch mit Geschenken – So sichert ihr euch die Rewards, bevor sie wieder weg sind

Während der State of Unreal 2025 gab es einen neuen Trailer für The Witcher 4 zu besichtigen.

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

The Witcher 4: Cinematic-Trailer von der State of Unreal 2025

Wenn euch Cosmetics wichtig sind, dann solltet ihr unbedingt zuschlagen. Die Items werdet ihr wahrscheinlich nie wieder bekommen können, wenn das Event vorüber ist. Neben kostenlosen Items bietet Blizzard auch Skins im Shop an. Eine Kollaboration brachte aber eine Kollektion mit, die für viele einfach zu teuer ist: In Diablo 4 regen sich alle über die unverschämten Preise von Blizzard auf, aber Spieler vom größten Konkurrenten wissen: Das ist noch günstig

Was bietet Blizzard für die Feierlichkeiten an? Die Entwickler haben für das Event 6 neue und limitierte Skins für euch vorbereitet. Dabei handelt es sich um 4 Waffen-Skins sowie 2 Reittiertrophäen.

In Diablo 4 wurden die Partyhüte ausgepackt, denn zum zweiten Jubiläum des Hack and Slays gibt es einen Grund zum Feiern. Neben dem Segen der Mutter soll es auch viele Items geben, die sich Spieler kostenlos verdienen können.

