Diablo 4 bringt heute Patch 1.1.2 – Wann kommt das Update und was steckt drin?

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Dazu gibt es Bug-Fixes bei Dungeons und Events. So soll es nach dem Patch nicht mehr möglich sein, Alptraumdungeons zu wiederholen, indem man ein anderes Gruppenmitglied zum Anführer macht. Außerdem soll das Event „die versammelten Legionen“ nun korrekt voranschreiten, wenn man die Gegner in der Nähe der besiegt.

