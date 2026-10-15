Damit euch in Diablo 4 keine wichtigen Items und Mats entgehen, solltet ihr eine Einstellung anpassen

Dank des Lootfilters in Diablo 4 werden euch Ausrüstungsgegenstände, die ihr nicht gebrauchen könnt, erst gar nicht mehr angezeigt. Dadurch könnten euch allerdings wichtige Items und Mats entgehen.

Um welche Items geht es? Im April 2026 erschien die zweite Erweiterung für Diablo 4, Lord of Hatred. Damit kam nicht nur ein Lootfilter ins Spiel, sondern auch die Talisman-Zauber. Der buchstäbliche Mittelpunkt dieser Zauber sind die Siegel, mit denen ihr Zauber-Slots und wertvolle Boni freischaltet.

Die Siegel droppen in verschiedenen Aktivitäten – zumindest, wenn man sie nicht aus Versehen über den Lootfilter aussperrt. Spieler stellen gerade genau das fest und raten dazu, die eigenen Einstellungen noch einmal gründlich zu überprüfen. Nur für alle Fälle.

Wie ihr den Lootfilter in Diablo 4 einstellt, erfahrt ihr in unserem Guide.

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Ohne konkrete Regeln verpasst ihr wertvollen Loot

Was ist den Spielern passiert? In einem Reddit-Post berichtet ein Nutzer, dass mythische Siegel automatisch ausgeblendet werden, sobald der Lootfilter so eingestellt ist, dass er alle Nicht-Ahnengegenstände versteckt. Er rät dringend dazu, eine separate Regel hinzuzufügen, die mythische Uniques immer anzeigen lässt.

Auch andere Nutzer stellen fest, dass sie die Siegel wohl unbemerkt ausgesperrt haben. „Du willst mich doch veräppeln … Ich habe sooooo viele Baal-Runs gemacht und nie ein mythisches Siegel gesehen“, kommentiert etwa Dadoxiii.

Auch BarracudaHUN ergänzt, dass er dieses Problem bezüglich seltener und magischer Items mit großen Affixen (GA) auf die harte Tour lernen musste.

In den Kommentaren tauschen die Spieler verschiedene Lösungsansätze für ihre Lootfilter aus, um weder Siegel noch andere wichtige Items zu verpassen:

Manche blenden erst einmal alles aus und fügen dann spezifische Ausnahmeregeln hinzu – etwa für Mythics, Talisman-Items, Ahnengegenstände oder Ausrüstung, die einen Aspekt aufwertet.

Andere lassen sich grundsätzlich alles anzeigen und blenden nur gezielte Kategorien aus, wie etwa Nicht-Ahnengegenstände sowie magische und seltene Zauber (mit Ausnahme von Siegeln).

Viele nutzen eine eigene Regel, um ausnahmslos alle Siegel sichtbar zu machen. Die Materialien, die man beim Zerlegen erhält, sind nämlich wertvoll fürs Crafting.

Einzelne Spieler merken zudem an, dass sie sich die Funktion „Lootfilter ausschalten“ auf eine Schnelltaste gelegt haben. So lässt sich der am Boden liegende Loot zwischendurch kurz komplett einblenden, um auf Nummer sicher zu gehen.

Ein bestimmter, alter Zauber aus Diablo 2 galt in Diablo 4 bisher als Gerücht. Nun ist er jedoch im aktuellen Teil aufgetaucht – und zwar als mächtiges Siegel. Es verleiht euch extrem starke Buffs und droppt von einem alten Bekannten: Spieler halten einen alten Zauber in Diablo 4 für einen Mythos, aber jetzt haben die ersten das Item gefunden