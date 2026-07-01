Diablo 4: Die besten Klassen im SSF in Season 14 im Ranking

Neben den normalen Modi in Diablo 4 gibt es auch einige Dämonenschlächter, die sich lieber in SSF stürzen. Je nachdem, welche Klasse ihr wählt, kann euer Start dadurch einfacher oder schwieriger ausfallen. Wir zeigen euch deshalb die besten Klassen für SSF in Season 14.

Was ist SSF? In verschiedenen Hack&Slays wie Path of Exile oder Diablo 4 gibt es verschiedene Modi, die euch vor eurem Start in den Seasons zur Auswahl stehen. Einer von ihnen lautet SSF oder ausgeschrieben „Solo Self Found“. Bei diesem Modus seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Es gibt kein Trading und das Gruppenspiel ist ebenfalls deaktiviert.

Dadurch wird euer Fortschritt nicht nur künstlich verlangsamt, sondern das Spiel auch schwieriger, da ihr für eure Builds nicht sofort die besten Items einfach erkaufen oder in einer Gruppe farmen könnt. Viele reizt aber genau diese Herausforderung, doch für welche Klasse sollte man sich in Diablo 4 entscheiden – vor allem für die frische Season 14? Wir zeigen es euch!

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Die besten SSF-Klassen im Ranking für Season 14

Was sind die Kriterien für die besten Klassen? Die Klassen müssen stark sein und das unabhängig davon, welche Items sie anfangs bei sich führen. Der Fortschritt bis ins Endgame sowie das Meistern diverser Bosse, um an essenzielle Uniques heranzukommen, sollte ebenfalls entspannt gehen, ohne dabei selbst ins Schwitzen zu geraten.

Wir haben uns deshalb für das folgende Ranking entschieden:

Ranking Klassen S Barbar, Jäger A Totenbeschwörer, Hexenmeister, Geistgeborener, Zauberin B Paladin, Druide

Warum sind Barbar und Jäger in Season 14 die beste Wahl für SSF? Das hängt vor allem mit ihrer Build-Vielfalt zusammen, denn nicht alle davon brauchen die seltensten Uniques und Items, um auch im frühen Endgame funktionieren zu können. Das ist in SSF wichtig, denn ihr müsst eure Ausrüstung allein farmen. Auch kann sie nicht mit Items aus dem Trading verbessert werden.

Zusätzlich profitiert der Barbar ebenfalls vom Stat-Stick-Vorteil: Dem Bonus von Ausrüstung, die er ausgerüstet hat, aber nicht aktiv nutzt. Da der Barbar bis zu 4 Waffen gleichzeitig nutzt, bringen ihm alle davon starke Boni.

Der Jäger hingegen überzeugt schon mit seinem allgemeinen Angriffsarsenal an verschiedenen Elementen wie Frost, Gift oder Schatten, die im richtigen Build massiven Schaden austeilen und das auch anfangs, ohne direkt abhängig von speziellen Items zu sein.

Als Build für den Barbaren im SSF eignet sich der „Mighty Throw“-Build. Auf Maxroll findet ihr einen Build, der euch im Endgame begleitet und die Gear-Anforderungen erklärt.

Für Jäger empfiehlt sich der Heartseeker-Build, denn der kann auch schon als Starter massiven Schaden austeilen und besitzt zudem eine hohe Überlebenschance. Auch hier bietet Maxroll einen mächtigen Build zum Nachbauen.

Was bietet sich für die anderen Klassen an? Totenbeschwörer und Hexenmeister sind mit ihren Minion-Builds im Endgame zwar insgesamt nicht die stärkste Wahl, spielen sich dafür aber super entspannt. Ihr könnt hier vom Leveln bis zum Endgame voll auf eure Diener setzen und die Builds ausbauen, ohne großartig von perfektem Gear abhängig zu sein.

Für Geistgeborene empfiehlt sich etwa der Evade-Build, der alle Gegner schmilzt. Allerdings benötigt ihr für den Start den „Ring der Mittagsjagd“, um Schaden und Lebenskraft zu generieren. Wenn es euch um möglichst geringe Gear-Anforderungen geht, solltet ihr bei den Zauberinnen auf den Blizzard-Build setzen. Zwar ist er insgesamt nicht sehr stark, ihr könnt ihn aber vom Leveln bis ins Endgame zocken.

Paladine gehören in Season 14 generell zu den schwächeren Klassen. Allein deshalb würden wir sie nicht für SSF empfehlen, da ihr im Notfall nicht auf die Unterstützung anderer Spieler setzen könnt. Die stärksten Builds der Druiden wiederum sind von speziellen Items abhängig, weshalb wir auch hier eher abraten.

Das waren alle wichtigen Infos zu den stärksten Builds für SSF. Für welche Klasse habt ihr euch entschieden und konnten wir euch bei der Entscheidung helfen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare! Solltet ihr in der Season generell nach den stärksten Builds suchen, schaut auch gerne in unserer Tier-List vorbei: Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 14