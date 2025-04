Eine buchstäblich laufende Nase begeistert gerade die Community von Diablo 4: „Ich will es nicht, aber ich brauche es“

Ein kommendes Event bringt neuen Loot in Diablo 4 – unter anderem Cosmetics, Skins und ein besonderes Loot-Pet, das in der Community aktuell für Gesprächsstoff sorgt. Es handelt sich tatsächlich um eine laufende Nase aus einem Manga.

Was ist das für ein Event? Ab dem 6. Mai 2025 könnt ihr euch in Diablo 4 Cosmetics und Skins von dem düsteren Kult-Manga Berserk im Rahmen einer Kollaboration sichern. Unter anderem erhaltet ihr dort eine Reittierrüstung und eine Bemalung für eure Charaktere. Auch in Tejals Laden gibt es dann Berserk-Skins, die ihr kaufen könnt. Welche Cosmetics euch dort so erwarten, seht ihr in unserer Übersicht.

Unter den Kauf-Skins sticht besonders ein Paket hervor: das Gefährtenpaket „Der Zinken“. Es enthält das Pet „Chimimoryos Ähnlichkeit“ sowie die Reittiertrophäe „Maske von Rakshas“. Und der Zinken sorgt gerade für Begeisterung – und ein kleines bisschen Verwirrung.

„Fühlt sich falsch an, es anzuschauen“

Was ist das für ein Pet? Beim Zinken handelt es sich offenbar um die Kreatur „Chimimoryo“ aus dem Berserk-Manga. In der Geschichte spielt das Wesen nur kurz eine Rolle: Die Gruppe der „Black Swordsman“ trifft auf Chimimoryo, weil es ihnen quasi im Weg steht. Die junge Hexe Schierke bringt es per Gedankenprojektion dazu, weiterzulaufen. Und der Rest der Truppe ärgert die Kreatur, bis sie über eine Baumwurzel stolpert (via Berserk Wiki).

Seit 2003 wird die Kreatur von der Community als „Schnoz“ bezeichnet. Verantwortlich dafür ist Walter Bennet, Betreiber der Fansite SkullKnight.net, der die Kreatur in einem Forums-Post damals einfach „The Schnoz“ taufte. Das lag daran, weil es damals noch keine offizielle Übersetzung von Kapitel 215 gab, berichtet er auf Reddit.

Skin-Paket “Der Zinken” aus dem Berserk-Event in Diablo 4. Quelle: Blizzard

So reagiert die Community auf das Pet: In einem Reddit-Post zeigt der Nutzer spartanb301 das neue Pet in einem Screenshot und schreibt dazu „Ich bin sprachlos.“ 1.600 Upvotes zeigen, dass der Schnoz offenbar einen Nerv trifft. Der Top-Kommentar stammt von how-could-ai, der einfach nur schreibt: „Ich liebe es.“ Er sammelte 560 Upvotes.

In den Kommentaren zeigen sich verschiedene Meinungen zu dem interessanten Gefährten. PossumTrashGang schreibt: „Ich will es nicht, aber ich brauche es einfach.“ Und The_Follower1 meint: „Ich hasse es – aber als Berserk-Fan find’ ich’s trotzdem irgendwie toll.“ Andere schreiben, dass es sich „irgendwie falsch“ anfühlt, es anzuschauen. Und G-Style666 will gar nicht wissen, wie die Rückseite der Kreatur aussieht.

Andere merken an, dass es den Zinken nur in Tejals Laden zum Kaufen gibt und sie somit Platin für den Gefährten blechen müssen. Generell steht der Shop in Diablo 4 aktuell wieder in der Diskussion, denn Blizzard ändert mit der kommenden Season 8, wie der Battle Pass funktioniert. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler befürchten, der neue Battle Pass in Diablo 4 sei eine versteckte Preiserhöhung, rechnen die Belohnungen durch