Diablo 3: Welche Klasse spielst du in Season 27? Frag unser Schicksalsrad

In Diablo 3 steht der Start von Season 27 vor der Tür. Doch welche Klasse sollte man spielen? Stimmt bei unserer Umfrage ab, fragt das Schicksalsrad und seht, welche Boni für welche Klassen kommen.

Was ist los bei Diablo 3? In dieser Woche startet Season 27 mit einem neuen Saisonthema. Der Start ist am 26. August. Viele Spieler fragen sich nun, mit welcher Klasse sie das neue Kapitel beginnen werden.

In unserem Artikel haben wir eine Umfrage für euch, bei der ihr für eine Klasse abstimmen könnt. Wer sich unsicher ist, kann sich vielleicht mit der Erklärung des Saisonthemas helfen. Denn verschiedene Fähigkeiten der Klassen werden in S27 gestärkt. Vielleicht ist ja euer Lieblingsset dabei. Wenn ihr das „Schicksal“ entscheiden lassen wollt, dann dreht einfach unten am Schicksalsrad und lasst euch eine Klasse bestimmen.

Das ändert sich für die Klassen in Season 27

Das ist das Thema: In S27 könnt ihr legendäre Gegenstände zu Heiligen Gegenständen formen. Die Heiligen Gegenstände geben euch pro Klasse eine von drei zufälligen Mächten. Diese passen zu verschiedenen Sets und Boni, die ihr mit den Klassen aktivieren könnt.

Barbar: Bonus auf Wirbelwind Bonus auf Hammer der Urahnen Bonus auf Zorn des Berserkers

Dämonenjäger: Bonus auf Sperrfeuer Bonus auf Rache Bonus auf Splitterpfeil

Hexendoktor: Bonus auf Heuschreckenplage Bonus auf Entsetzen Bonus auf Zombiehunde und Koloss

Kreuzritter: Bonus auf Gesegneter Hammer Bonus auf Himmelsfaust Bonus auf Himmlische Vollstreckung

Mönch: Bonus auf Woge des Lichts Bonus auf Weg der Hundert Fäuste Bonus auf Schlag der Sieben Fäuste

Totenbeschwörer: Bonus auf Golem Bonus auf Armee der Toten Bonus auf Todesnova

Zauberer: Bonus auf Sturmrüstung Bonus auf Arkane Kugel Bonus auf Magisches Geschoss



Die vollständigen, detaillierten Boni der Heiligen Eigenschaften in Season 27 findet ihr auch bei uns auf MeinMMO.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 27?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der sieben Klassen aus Diablo 3 verteilen könnt. Falls ihr vorhabt, mehrere Klassen in Season 27 zu spielen, dann gebt eure Stimme einfach der Auswahl, auf die ihr euch am meisten freut.

Welche Klasse spielst du in Season 27? Barbar

Dämonenjäger

Hexendoktor

Kreuzritter

Mönch

Totenbeschwörer

Zauberer

Das Schicksalsrad hilft bei der Klassen-Wahl

Das könnt ihr nutzen: Wenn es euch egal ist, welche Klasse ihr in Season 27 spielt, dann könnt ihr auch das Schicksal entscheiden lassen. „Schicksal“ bedeutet in diesem Fall, dass sich ein digitales Glücksrad dreht und zufällig auf einem der sieben Klassennamen stehenbleibt.

Wer zwischen zwei oder mehreren Klassen schwankt, kann das Rad als Entscheidungshilfe nutzen. Klickt das Rad an, damit es sich dreht und euch dann ein Ergebnis bringt.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse für Season 27 in Diablo 3 entschieden? Egal, ob ihr sie mit der Hilfe des Rades oder aus eigenen Argumenten gewählt habt, schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum es gerade diese Klasse wird und was ihr damit vorhabt. Spielt ihr am liebsten einfach solo für euch selbst oder sind es die Gruppen-Inhalte, die euch locken?

