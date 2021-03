Blizzard verriet jetzt, wann Season 22 in Diablo 3 endet. Dazu gibt es schon Infos, wie das nächste Update 2.7.0 aussehen wird. Und das bringt gravierende Änderungen im Gameplay.

Was ist neu? Seit Wochen spekulierte man schon, wann Season 22, die im November 2020 startete, denn nun enden wird. Für gewöhnlich läuft eine Season in Diablo 3 etwa 3 Monate. Dann hätte am 20. Februar schon Feierabend sein müssen. Doch Season 22 wird insgesamt über vier Monate laufen.

Blizzard kommunizierte das End-Datum für den 28. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Das Ende von Season 22 – Wann startet Season 23?

Das sagt Blizzard: In einem Bluepost von Community Manager FilthieRich wurde nun das Ende von S22 kommuniziert. Da heißt es, neben dem offiziellen End-Datum, dass bis zum Ende von S22 auch das “Doppel-Goblin-Event” läuft. Wenn ihr also jetzt noch mit eurem Saisoncharakter spielt, dann trefft ihr immer zwei Goblins, wo eigentlich nur einer auftauchen sollte.

Wann startet Season 23? Das Team von Diablo 3 will schon “bald” eine Vorschau für die kommende Season 23 veröffentlichen. Erst in dieser Vorschau will man dann das Start-Datum von Season 23 bekanntgeben. Bedenkt, dass für gewöhnlich ein bis zwei Wochen Pause zwischen dem Ende einer Saison und dem Start einer neuen Saison liegen.

In den vergangenen Jahren zeigte sich bei Diablo 3, dass man diese Zeit zwischen den Seasons bei großen Updates auf zwei Wochen ausbaut. So hat man genug Zeit für den Feinschliff des Patches. Wenn Season 22 also am Sonntag, dem 28. März, endet, wäre ein mögliches Start-Datum dann Freitag, der 9. April. Doch das ist bisher Spekulation. Ihr werdet hier auf MeinMMO davon erfahren, sobald der Start der neuen Season offiziell angekündigt wird.

Wie geht es in Diablo 3 mit Patch 2.7.0 weiter?

Das wurde angekündigt: Wir wissen bereits, dass mit Patch 2.7.0 die größten Änderungen seit Jahren zu Diablo 3 kommen. Das Team überarbeitete die Begleiter, die im neuen Update viel mehr Rüstung tragen können. Das Gute daran ist, dass ihr ihnen viele legendäre Boni ausrüsten könnt, die dann auch für euch zählen.

Wer also in seinen Greater Rifts schon immer mit dem Amulett “Duft der Zeit” herumlief, kann das jetzt ganz bequem einem Begleiter ausrüsten, der diesen Bonus für euch aktiviert. Ihr selbst habt dann Platz für ein anderes Amulett mit einem weiteren Bonus.

Die Fähigkeiten der Begleiter veränderte Blizzard auch. Eine wichtige Änderung ist die Fähigkeit, euch vor dem Tod zu bewahren. Viele Spieler nutzten so eine Fähigkeit selbst passiv beim Pushen von Greater Rifts. Im neuen Update kann man diese dann auf einen Begleiter auslagern.

So liefen die Tests: In den letzten zwei Wochen konnten Spieler auf dem PTR die Änderungen testen. Blizzard erhielt wichtiges Feedback und musste an der ein oder anderen Schraube drehen, um mehr Balance in den Patch zu bringen. So musste man beim Totenbeschwörer eingreifen, weil er mit der Armee der Toten quasi permanent unverwundbar war.

Außerdem griff man beim Feuervogel-Set der Zauberer ein, das eine unvorhergesehene Überschneidung mit dem Tal-Rasha’s-Set hatte.

Beim Dämonenjäger veränderte man das neue Getriebe-des-Schreckens-Set, sodass Geschosse maximal 3 Ziele durchdringen.

Wie sich diese Änderungen dann letztendlich auf den Live-Servern spielen, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass Diablo 3 mit Patch 2.7.0 wieder attraktiver für Solo-Spieler wird.