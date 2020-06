Das Ende von Season 20 bei Diablo 3 kommt in nur wenigen Tagen. Das Datum bestätigte Blizzard nun offiziell. Mit der neuen Season 21 gibt es laut Spielern aber noch Probleme.

Wann endet Season 20? In den offiziellen Blizzard-Foren meldete sich der Community Manager für Diablo 3, PezRadar, zu Wort.

Er bestätigt das Ende der Season 20 für Sonntag, den 21. Juni 2020 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. (Via Blizzard-Foren)

Euch bleiben also ab heute weniger als zwei Wochen Zeit, eure Ziele der Season zu erreichen, falls ihr das noch nicht habt.

Tipps, wie ihr Season 20 jetzt abschließen könnt

Was könnt ihr freischalten? Wenn ihr die Saisonreise von S20 erfolgreich abschließt, dann schaltet ihr damit Porträtrahmen und ein cooles Fledermaus-Pet frei. Allerdings müsst ihr euch dafür auch etwas anstrengen, denn geschenkt gibt es diesen Begleiter nicht.

Diese coole Fledermaus ist als Begleiter in Season 20 von Diablo 3 freischaltbar

Während einige der Aufgaben selbsterklärend sind, bedarf es bei einer doch spezielle Hilfe. Für die Aufgabe „Makelloser Sieg“ sollt ihr drei Errungenschaften abschließen.

Eine der einfacheren Errungenschaften ist das Erreichen eines großen Nephalemportals der Stufe 75 im Solo-Spiel. Mit den Builds der Tier-List für Season 20 in Diablo 3 ist das alles aber gar kein Problem und kann schnell von euch erledigt werden.

Als zweite Errungenschaft empfehlen wir Verflucht und Zugenäht Unser Guide für Verflucht und Zugenäht in Diablo 3



Für die dritte Errungenschaft schnappt ihr euch am besten den Bossmodus Unser Guide für Bossmodus in Diablo 3



Wann startet Season 21 in Diablo 3?

Das wissen wir: Zwischen dem Ende einer vergangenen und dem Start einer neuen Season liegen für gewöhnlich ein bis zwei Wochen. Die letzten Seasons (16, 17, 18, 19 und 20) starteten alle an einem Freitag.

Man kann also davon ausgehen, dass auch Season 21 an einem Freitag starten wird. Wir rechnen erneut mit 1 bis 2 Wochen Pause nach Ende von Season 20. Als Start-Termine würden also spekulativ folgende Tage in Frage kommen:

Freitag, der 26. Juni

Freitag, der 3. Juli

Sollte es zu Problemen kommen, könnte sich dieser Start aber noch weiter verzögern. Nehmt diese Termine also als Möglichkeiten, nicht als feste Start-Termine hin.

Was ist neu in Season 21? Wir wissen bereits von den Tests auf dem PTR, dass es zwei neue Sets geben wird, die mit Patch 2.6.9 auf die Server kommen. Das sind die neuen Sets für Dämonenjäger und Totenbeschwörer.

Ein anderes großes Thema in der Community ist der Buff der neuen Season. Tester erklären, dass das Saisonthema in Season 21 für Solo-Spieler zu stark und sonst eher enttäuschend wäre. Gut möglich also, das Blizzard hier vor dem Start des neuen Abschnittes nochmal an den Knöpfchen dreht und weitere Anpassungen vornimmt. Doch das ist nicht garantiert.