Wie sieht’s bei euch aus? Seid ihr in Season 24 wieder fleißig mit dabei? Oder geht Diablo 3 so langsam die Puste aus? Übrigens, falls ihr euch nach Alternativen umschaut, dann könnte Lost Ark für euch richtig interessant werden: Wie viel Diablo steckt wirklich in Lost Ark? – Ähnlichkeiten und Unterschiede

Wann endet Season 23 von Diablo 3? Das Ende der Season 23 erfolgt am 18. Juli 2021. Ihr habt jetzt also noch knapp 2 Wochen Zeit, um eure saisonale Reise zum Abschluss zu bringen, falls ihr einen saisonalen Charakter zockt.

Seit dem 2. April 2021 läuft die nun mehr 23. Saison von Diablo 3 . So langsam neigt diese sich aber ihrem Ende entgegen und nun hat der offizielle Twitter-Account des Spiels auch das Datum mitgeteilt, an dem die aktuelle Season offiziell enden wird.

