In Season 21 von Diablo 3 sind gleich zwei Klassen ganz vorne in der Bestenliste mit dabei und setzen sich vom Rest ab. Der Dämonenjäger hat harte Konkurrenz als Anwärter auf Platz 1 der Rangliste.

Was ist los bei Diablo 3? Vor genau einem Monat, am 3. Juli 2020, startete in Diablo 3 die aktuelle Season 21. Beim Start so eines Abschnitts legen Spieler komplett von „Null“ los und erkämpfen sich mit ihren frischen Charakteren Gold, Erfahrungspunkte und Equipment von vorne.

Oft hängt ein neuer Balance-Patch mit dem Start einer Saison zusammen, der die Stärken der einzelnen Klassen ein bisschen durcheinander wirft. Darum schauen wir bei MeinMMO regelmäßig in die Bestenlisten von Diablo 3 und geben euch einen Überblick darüber, welche Klassen im Augenblick ganz oben stehen.

Bestenliste von Season 21 in Diablo 3 – 3. Oktober

Was sieht man hier? Wir zeigen euch hier den aktuellen Stand der saisonalen Solo-Rangliste von Season 21 in Diablo 3 im Softcore. Stand: 3. August um 14:35 Uhr.

Welche Builds werden da gespielt? Wir verlinken euch hinter den jeweiligen Einträgen das Heldenprofil der Spieler, die die Bestzeiten aufstellten. Dort könnt ihr dann auf der Webseite von Blizzard deren Builds begutachten. Bedenkt, dass diese Builds beim Aufstellen der Bestzeiten getragen wurden und sich inzwischen schon wieder verändert haben könnten.

Was ist das Besondere daran? Der Dämonenjäger kommt nach Jahren der Abstinenz wieder auf den Geschmack, die Rangliste anzuführen. Allerdings ist der Vorsprung auf den Barbaren nur sehr knapp. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist in der Rangliste ausgebrochen.

In den letzten Seasons war der Dämonenjäger meist auf einem der letzten, wenn nicht sogar dem letzten Platz vertreten. Das neue „GoD“-Set pusht die Klasse ordentlich nach vorne.

Der Dämonenjäger hat aktuell gut lachen in Season 21

Man sieht aber auch, dass der Barbar weiterhin extrem stark ist und fast mit dem Dämonenjäger mithalten kann. Das Whirlrend-Build ist der Renner in der Community und wird auch heute noch gern gespielt. Spin to win!

In der Tier List zu Season 21 von Diablo 3 seht ihr, welche Sets für die verschiedenen Klassen gerade das größte Potenzial haben. Falls ihr euch auch auf einem der Ranglisten-Plätze hier sehen wollt, dann packt am besten die dort gezeigten Builds aus.

Im Gruppenspiel sieht die Rangliste ganz anders aus. Da werden die größten Portale in wenigen Minuten abgefertigt. Grund ist eine Mechanik, die von Spielern eigentlich als Schummeln angesehen wurde. Doch Blizzard sagt: Diese Mechanik in Diablo 3 ist kein Exploit, sondern so gewollt.