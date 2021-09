Diablo 2: Resurrected – Neuer Patch für PC kickt nervigen Map-Bug, Patch Notes

Hattet ihr auch Probleme mit dem Map-Bug in Diablo 2: Resurrected oder hattet ihr Glück und bliebt davor verschont? Bemerkt ihr seit dem Update weniger Crashes bei euren Clients? Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem neuen Patch doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.

Was war das für ein Bug? “Irgendwann, wenn du einen Run fertig hast und einen neuen startest, dann zeigt es dir im neuen Run die alte, erkundete Map und die neue Map übereinander an”, erklärt hallettnr. “Das machte es schwer, zu sehen, wo man hingeht und was du bereits erkundet oder noch nicht erkundet hast.”

In Diablo 2: Resurrected verschwinden Charaktere – So könnt ihr es verhindern

Wie reagieren die Spieler? Das neue Update kommt in der Community gut an. Auf reddit sprechen Spieler darüber, wie wichtig der Map-Fix war. So schreibt hallettnr:

Was ist das für ein Update? In den Morgenstunden des 28. Septembers erschien für das Remaster von Diablo 2 ein Update. Spieler auf dem PC können den neuen Patch herunterladen, der nur wenige MB groß ist.

