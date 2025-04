Deutschland ist ein Dauerbrenner auf Twitch, streamt mehr Stunden als der Rest der Welt

Deutsche Streamer waren 2024 auf Twitch besonders aktiv und mehr Stunden auf Sendung als die internationale Konkurrenz.

So performt Deutschland auf Twitch: Der Streaming-Dienst Twitch hat am 24. April ein paar spannende Eindrücke in die Statistiken der Plattform offenbart. Dabei stellte sich heraus, dass kein Land mehr Stunden auf Twitch streamt als Deutschland.

Im gesamten DACH-Bereich – also Deutschland, Österreich und in der Schweiz – wurden über 49 Millionen Stunden Gaming-Content gestreamt. Zuschauer verbrachten dabei mehr als 1,3 Milliarden Stunden vor den Bildschirmen und schauten Streamern beim Zocken verschiedener Spiele zu.

LoL dominiert deutsches Twitch, doch GTA ist noch beliebter

Welche Spiele schauen Zuschauer am liebsten? Besonders viel wurde in Deutschland League of Legends geschaut. Hier stechen vor allem Streamer wie NoWay4u und Tolkin, aber auch HandOfBlood, Trymacs und Broeki hervor.

Im internationalen Vergleich musste sich das MOBA jedoch GTA V und dessen Roleplay-Community geschlagen geben, das deutsche Zuschauer viel bei den Streamern abugoku, xRohat und Heideltraut schauen.

Außerdem waren die Shooter Call of Duty, Fortnite und Valorant auf Twitch sehr beliebt – genauso wie Publikumsliebling Minecraft, das 2024 immer noch 379 Millionen Stunden weltweit geschaut wurde.

Groß-Events ziehen besonders viele Zuschauer an

Das waren 2024 die größten deutschen Streams: Die Statistiken von Twitch verdeutlichen zudem, dass deutsche Streamer die meisten Zuschauer anziehen, wenn sie besondere Events veranstalten. Zu den größten deutschen Streams zählten 2024 etwa:

eliasn97 (Finale der Icon League)

ballerleague (Season 1 Finale)

RevedTV (Stream Awards 2023 & 2024)

Amar (VIEWINGPARTY BOSS FNCS FINALS)

Die Baller League und die Icon League sind Hallenfußball-Ligen, an denen sich verschiedene Streamer und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beteiligen und mit eigenen Teams antreten. Diese Teams bestehen aber nicht aus Streamern, die selbst noch nie Fußball spielten, sondern aus tatsächlichen Fußballern, die von den jeweiligen Teams für die Liga verpflichtet werden.

Die Stream Awards von Reved sind wiederum eine jährliche Preisverleihung, die deutsche Streamer und besondere Momente aus den Streams würdigen. Reved selbst hat sich jedoch inzwischen vom Streaming zurückgezogen: Sie war die größte deutsche Streamerin auf Twitch – Jetzt beendet sie mit gerade einmal 24 Jahren ihre Karriere