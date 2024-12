Wer gewinnt das deutsche Twitch 2024? Rennen ist so knapp wie seit Jahren nicht

Wer erreicht 2024 die meisten Zuschauerstunden im deutschen Twitch? Das Rennen ist dieses Jahr so knapp wie lange nicht. 2022 und 2023 gewann Elis „eliasn97“ Nerlich klar den Wettbewerb und wurde souverän der meistgesehene Streamer Deutschland, aber 2024 wird es noch mal richtig knapp. Es zeichnet sich zum ersten Mal nach 2022 wieder ein Wechsel an der Spitze ab.

Zwischen wem entscheidet es sich dieses Jahr? In den letzten 365 Tagen sieht es so aus (via sullygnome):

eliasn97 liegt mit 67,37 Millionen gesehenen Stunden vorne. Den Platz an der Spitze hat er auch schon seit dem Sommer 2022.

Er wird gefolgt von Papaplatte mit 65,37 Millionen gesehen Stunden.

Letztes Jahr noch hatte eliasn97 fast 16 Millionen Stunden Vorsprung auf Papaplatte, doch der hat gewaltig aufgeholt. Sogar bei Pro7 ist er mittlerweile zu sehen, wenn auch nicht zu verstehen.

Das letzte Mal so ein knappes Rennen an der Spitze von Twitch gab es in Deutschland 2021: Damals siegte MontanaBlack mit etwas weniger als 2 Millionen Stunden vor Trymacs. Im Sommer 2022 zog dann der Berliner Elias Nerlich endgültig an MontanaBlack vorbei.

Hier beschäftigen wir uns mit den relevantesten deutschen Streamern:

Papaplatte wächst auf hohem Niveau noch mal um 40 %

Was ist so beeindruckend an den Zahlen von Papaplatte? Der Streamer Papaplatte hat in den letzten Jahren einen riesigen Wieder-Aufstieg hinter sich, nachdem er 2022 auf Twitch kaum eine Rolle gespielt hatte und damals 87 % seiner Zuschauerstunden verloren hatte, weil er auch deutlich weniger streamte als in den Jahren zuvor:

2022 hatte Papaplatte „nur“ 3,8 Millionen Zuschauerstunden und lag im Jahresabschluss in Deutschland auf Platz 48.

2023 wuchs sein Kanal um das 11-fache an und es reichte für Platz 2.

2024 ist Papaplatte auf hohem Niveau noch mal um 40 % gewachsen, während eliasn97 nur um 5 % bei den Zuschauerstunden zulegen konnte.

Es sieht also so aus, als kann eliasn97 auch 2024 wieder den Platz 1 im deutschen Twitch für sich verbuchen, 2025 könnte aber Papaplatte an ihm vorbeiziehen.

Die größte Streamerin in Deutschland ist 2024 übrigens Honeypuu mit etwa 5,4 Millionen gesehen Stunden vor Fibii mit 3,5 Millionen gesehen Stunden.

Die Zahlen von Streamcharts sind etwas anders als die von sullygnome, die wir auf MeinMMO gewöhnlich verwenden.

International ist KaiCenat meilenweit entfernt

Wie steht das deutsche Twitch im Vergleich zu anderen Ländern da?

Extrem weit weg ist Kai Cenat: Der US-Streamer hat mit 188 Millionen gesehenen Stunden fast 3-mal so viele Zuschauer wie der stärkste deutsche Streamer. Da ist der Markt riesig. KaiCenat hat vor allem mit Events überzeugt. Der konnte auf extrem hohem Niveau 2024 noch mal um 64 % zulegen.

Auf Platz 2 weltweit und in Europa führend ist der Spanier Ibai, der hat aber im Vergleich zum Vorjahr 11 % Zuschauerstunden verloren.

Aufsteiger sind Streamer, die klar mit einem Spiel verbunden sind

Die großen Aufsteiger dieses Jahres sind der Rainbow-Six-Siege-Spezialist Jynxzi, der um 112 % zugelegt hat und weltweit auf Platz 4 steht.

Und der LoL-Spezieliast Caedrel. Der Brite hat um 217 % zugelegt und belegt Platz 6.

Das deutsche Duo eliasn97 und Papaplatte liegen auf Platz 10 und 11, genau einen Platz vor Asmongold auf seinem Zweitkanal. Mehr zum letzten Wechsel an der Spitze im deutschen Twitch haben wir in diesem Artikel für euch: Nach 4 Jahren hat Deutschland einen neuen größten Twitch-Streamer – Berliner überholt MontanaBlack endgültig