In Destiny 2 jagen aktuell viele das neue Event-Exotic. Spieler fürchten jetzt die Deaktivierung, da ein Glitch für unendlich Schuss sorgt.

Diese Waffe jagen die Spieler momentan: In Destiny läuft aktuell ein Wettkampf-Event, bei dem die Spieler sich ein neues Exotic erspielen können: Erben-Erscheinung. Wie unser Test auf MeinMMO zeigt, hat das MG gewaltige Feuerpower.

Das Exotic dürfte für viele Spieler eine der schmackhaftesten Karotten vor der Nase sein, um an den Wettkämpfen teilzunehmen. Die Powerwaffe wird den Hütern während der Hüter-Spiele jedoch nicht hinterhergeworfen, sondern ist mit viel Arbeit verbunden.

Momentan ist das Event in Runde 2 von 3 gegangen und immer mehr fleißige Wettstreiter können das Exotic endlich in den Händen halten. Beim Ausprobieren wurde jetzt jedoch ein Glitch gefunden – und der lässt die Hüter um ihr Exo bangen.

Wer viele Medaillen gewinnt, freut sich über das neue Exotic

Verbraucht das neue Exo keine Munition?

Um diesen Glitch geht’s: Der reddit-Nutzer TheRedMentalist führte Erben-Erscheinung aus und teste auf dem Schießplatz der Tributhalle die Eigenheiten des Exo-Mgs. Dabei stellte er fest, dass die Waffe feuern kann, ohne Munition zu verbrauchen.

Wie eine Gatling-Gun muss die neue Waffe erst kurz hochdrehen und ballert dann donnernd aus ihren vier Läufen. Wird aber erst:

kurz hochgedreht, nicht gefeuert

eine kleine Pause eingelegt

erneut hochgedreht

feuert Erben-Erscheinung Schüsse, die aus dem nichts kommen. Die Geschosse werden nicht aus dem Magazin oder der Reserve verbraucht. Möglich ist der Glitch solange mindestens 1 Schuss im Magazin steckt.

Geht das auch im PvP? Zunächst ging der Entdecker davon aus, dass die einzigartige Schildmechanik für den Schaden verantwortlich war und dass das Phänomen nur im PvE möglich wäre.

Aber zur großen Überraschung funktioniert das ganze auch im PvP. Hier sieht „das Opfer“ dann auch, dass den Lauf des MGs Kugeln verlassen. Für den Nutzer des Exotics sind diese jedoch selbst nicht sichtbar. Schaut euch das ganze hieraus beiden Perspektiven an.

So sieht es für den Spieler mit Erben-Erscheinung aus:

Me getting shot using the Heir Apparent glitch Kein Schuss wird verbraucht

So sieht das für den Getroffenen aus:

Heir Apparent glitch from other perspective Das Opfer sieht die Kugeln

Droht die Deaktivierung des Exotics? Bei genauerer Betrachtung erweist sich der Glitch nicht als gamebreaking oder übertreiben stark. Denn der DPS-Wert dieser „Mechanik“ ist nicht sehr hoch, gerade im PvE glänzt das Exo erst durch sein Dauerfeuer.

Im PvP ist Powermunition recht selten und ohne mindestens einen Schuss kann der Glitch nicht ausgenutzt werden. Dennoch reagiert Bungie was unfaire Vorteile angeht in letzter Zeit schnell und hart. Gerade, wenn es den Schmelztiegel angeht:

Destiny 2 hat in Season 10 nun mehr Rüstungs-Exotics gesperrt, als neue eingeführt

Daher ist die Angst um eine Deaktivierung durchaus berechtigt. So finden sich unter dem entsprechenden reddit-Thread auch Kommentare wie:

Toll, jetzt wird diese Waffe deaktiviert, bevor ich eine Chance habe, sie zu bekommen. Hocisern via reddit

Das spricht vielen Hütern aus der Seele. Denn das mächtige Exotic für viele eine der stärksten Triebfedern, um täglich Medaillen zu erringen.

Was haltet ihr von dem neu entdeckten Glitch – ist das so unfair oder stark, dass eine Deaktivierung gerechtfertigt oder gar die einzige Lösung wäre? Denkt ihr eher, dass Bungie hier keine große Gefahr sieht? Wie Bungie dem PvP-Überflieger die Flügel stutzte, lest ihr hier.