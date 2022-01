Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 21.01.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So bekommt ihr euren Loot: Früher konnte man sich seinen Loot in den Trials durch drei, fünf und sieben Wins erspielen. Das ist inzwischen aber anders. Jetzt gibt es die Belohnungen für:

Bungie hat bereits vor längerem die Rotation der PvP-Modis so verändert, dass wenn ein Eisenbanner aktiv ist, keine Trials veranstaltet werden. Nachdem also vergangene Woche das Eisenbanner-Event war, kehren heute Abend die Trials zu Destiny 2 zurück.

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Doch auch das kennen die Hüter erst, wenn er denn auch eingetroffen ist.

Die Position von Xur: Trotz eines intensiven Zwiegesprächs mit Xur, will er uns immer noch nicht vorab verraten, wo man ihn findet. Also werden wir ihn erneut suchen und euch dann hier berichten, wo wir fündig geworden sind.

Wann kommt Xur? Xur wird jeden Freitag zum Daily-Reset um 18 Uhr sein Lager an einem zufälligen Ort aufschlagen. Er verkauft euch immer öfter interessante Sachen bevor er dann am kommenden Dienstag zum Weekly-Reset um 18 Uhr wieder die Biege macht.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bungie nimmt vor Witch Queen einige Änderungen vor, auf die Spieler schon lange gehofft haben. Nicht nur, dass Meister Rahool bald Umbral-Engramme entschlüsseln kann. Auch das Problem mit den lästigen, blauen Engrammen wird bald anders sein.

