Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.07.

Es ist wieder an der Zeit, über einen mysteriösen Besucher zu sprechen, der regelmäßig Destiny 2 heimsucht – Xur, der Agent der Neun. In den dunkelsten Ecken des Universums ist sein Erscheinen schon fast eine Legende geworden, und sein Angebot zieht die neugierigsten und tapfersten Hüter gleichermaßen an.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Doch bevor wir uns dem Angebot von Xur widmen, ein kurzer Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen Woche in Destiny 2.

Jeder Gamer weiß, dass Cheater ärgerlich sein können. Aber nicht nur im Spiel. Denn diese Woche ging ein Cheat-Anbieter und -Hersteller erneut in die Offensive und will trotz seiner Verurteilung zu drei Millionen Euro Schadensersatz nicht aufgeben.

Am Dienstag haben die Hüter dann eine kuriose Entdeckung gemacht, die die Bewegung einer Klasse in ein ganz neues Licht rückt. Bei maximaler Framerate kann man damit in Destiny 2 fast endlos schweben und noch höher springen. Eine Tatsache, die wir bestätigen konnten.

Mittlerweile steuert Destiny 2 auch schon auf die neue Season 22 zu. Und Bungie hat bereits erste Informationen zu den Änderungen gegeben, die diese Season mit sich bringen wird.

Destiny 2: Spieler freuen sich über langersehnten Inventar-Buff, doch der ist in Wirklichkeit ein Nerf

Alle Infos zu Xur am 28. Juli 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Xurs Standort und sein Angebot können manchmal unberechenbar sein, aber eines ist sicher: Wenn ihr in Destiny 2 auf der Suche nach exotischen Gegenständen seid, dann ist Xur der NPC, den ihr kennen solltet.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur hält sich gerne an abgelegenen Orten auf, um seine Exotics zu präsentieren. Wo genau er sich jede Woche aufhält, bleibt stets bis zum Reset um 19:00 Uhr ein gut gehütetes Geheimnis. MeinMMO findet aber jeden Freitag zusammen mit Nexxoss Gaming heraus, wo er sich aufhält, was er zu bieten hat und verrät es euch.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 28.07 – 01.08. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xurs Angebot umfasst eine faszinierende Auswahl exotischer Waffen und Rüstungen. Diese einzigartigen Gegenstände verleihen den Hütern starke Extra-Fähigkeiten und damit auch einen entscheidenden Vorteil im Kampf. Seine Waren wechseln wöchentlich, wodurch sein Angebot immer wieder eine kleine Überraschung ist.

Das ist Xurs Angebot an diesem Wochenende

Xurs Inventar vom 28.07 – 01.08.

Waffe: Die Wardcliff-Spule – Raketenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Kephris Horn – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +18

Erholung: +3

Disziplin: +14

Intellekt: +2

Stärke: +15

Gesamt: 66

Jäger: Gwisin-Panzerweste – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +21

Belastbarkeit: +11

Erholung: +2

Disziplin: +13

Intellekt: +15

Stärke: +2

Gesamt: 64

Warlock: Winterlist – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +12

Erholung: +12

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +17

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur Legendäre Rüstung namens „Anti-Vernichtungs-Set“.

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur seit ein paar Seasons auch jede Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Erster Schuss

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Gesetzloser

Prüfungen von Osiris vom 28.07.– 01.08. – Map, Waffen und Infos

Wer es zum Leuchtturm schafft wird zum strahlenden Vorbild

Die Prüfungen sind ein wöchentliches PvP-Event, das die besten Hüter herausfordert, ihre Fertigkeiten und Teamwork unter Beweis zu stellen. In diesem Endgame finden intensive 3-gegen-3-Kampf statt und nur die Besten der Besten werden die Belohnungen der Prüfungen und makellos zum Leuchtturm gelangen.

Was sind die Trials oder Prüfungen von Osiris? Die Prüfungen von Osiris sind ein wöchentliches PvP-Event, bei dem Teams aus drei Hütern in einem Turnierstil gegeneinander antreten, um den Sieg zu erringen. Es handelt sich hierbei um das Endgame im PvP und das findet jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und die greift, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. Dann pausiert der 14. Heilige zugunsten von Lord Saladin.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren und ihre Strategie entsprechend anpassen, um erfolgreich zu sein.

Die Map dieser Woche ist: Endloses Tal

Die PvP-Karte “Endloses Tal”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 01. August, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: “Unbeirrbare Pflicht”, ein

Das MG “Unbeirrbare Pflicht”, eine exklusive Trials-Waffe die auch im PvE gut geht.

Bedenkt jedoch, dass zwei Waffen den Trials-Pool bald zum Ende der Season 21 verlassen werden.

Wenn ihr also das MG “Unbeirrbare Pflicht” aus dieser Woche als Meister-Version wollt, dann ist das die letzte Gelegenheit es zu holen.

“Erhabene Wahrheit” könnt ihr am 4. August in ihrer Meister-Version ein letztes Mal erspielen.

Fokussiert euch den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 28. Juli 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 01. August 2023 um 19:00 Uhr.

Welche Taktiken und Loadouts bevorzugst du in den Trials of Osiris, um deine Gegner zu besiegen und als siegreicher Hüter hervorzugehen? Hinterlass gerne einen Kommentar und hilf damit anderen Spielern.

Falls ihr es verpasst habt: Es gibt bereits einen ersten Leak zur neuen Klasse der Dunkelheit in Destiny 2:

