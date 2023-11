Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.11.

Mit einem Hauch von Melancholie und einem Schimmer von Endgültigkeit ist heute der letzte Besuch von Xur in Season 22 von Destiny 2. Und auch die ehrwürdigen Prüfungen von Osiris, die die Fähigkeiten der Hüter auf die Probe stellen, drehen ihre letzte Runde. Ab nächster Woche beginnt eine neue Runde in Season 23.

Was bewegte die Hüter in dieser Woche? Die Hüter im Universum von Destiny 2 waren auch diese Woche von einer Vielzahl faszinierender Themen und Entwicklungen umgeben, die ihre Aufmerksamkeit auf sich zogen und Diskussionen in der Community entfachten.

Die Enthüllung der „The Witcher“-Ornamente in Destiny 2 hat bei den Spielern geteilte Meinungen ausgelöst. Während einige die neuen Rüstungengut fanden und kaufen würden entbrannte eine Debatte darüber, ob die Kosten für diese Kosmetik gerechtfertigt sind. Immerhin kosten die zusammen wesentlich mehr wie The Witcher 1,2 und 3 zusammen.

Auch der Patch für Season 23, den Bungie im wöchentlichen Blog “TWiD” (This Week in Destiny) vorgestellt hat, wirft die Frage auf, ob man das gut oder schlecht findet. Das von den Hütern als „Go Slow“ getaufte Update wird in Season 23 von Destiny 2 einige Fähigkeiten verlangsamen und auch beliebte Taktiken zunichte machen. Auf der anderen Seite wirken die Änderungen aber auch nicht übertrieben. Wir haben für euch alles zum Thema zusammengefasst, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt: Destiny 2 bringt in Season 23 ein „Go Slow“-Update, weil ihr einfach nicht totzukriegen seid

Diese Woche haben wir diese Woche einen Blick auf einen Hüter namens Christian geworfen, der an Erkrankung leidet und deswegen aus sieben Clans verbannt wurde.

In Season 23 kommt auch ein neuer Dungeon – beim letzten tauchten die Hüter unter:

Alle Infos zu Xur am 2417. November 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur ein Ereignis. Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und wird in diesem Artikel ihren Standort umgehend bekannt geben.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Xur ist in der ETZ, Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 24. – 28.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er in Season 22 noch gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exos zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 24. – 28.11.

Waffe: Traktorkanone – Schwere Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Zwillingsnarr – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +8

Erholung: +12

Disziplin: +6

Intellekt: +15

Stärke: +10

Gesamt: 66

Titan: Wanderfalken Beinschienen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +11

Erholung: +10

Disziplin: +8

Intellekt: +7

Stärke: +15

Gesamt: 62

Warlock: Phönix Protokoll – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +24

Belastbarkeit: +2

Erholung: +11

Disziplin: +2

Intellekt: +19

Stärke: +10

Gesamt: 68

Legendäres Rüstungs-Set: “Ketschkiller”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Mörderischer Wind.

Prüfungen von Osiris vom 24. – 28.11. – Maps, Waffe und Infos

Ab Season 23 könnt ihr euch im PvP mit Dorn und der neuen Synthozeps-Glefensynergie ausstoben

Das passiert am Wochenende im PvP: Hüter können diese Woche das letzte Mal die Trials in Season 22 spielen und auch noch einen Bonus auf eure Ränge kassieren. Zudem ist es die letzte Gelegenheit die Waffen zu bekommen, die in Season 23 den Trials-Beutepool verlassen müssen.

In Season 23 ist sowohl die Maschinenpistole “Die Unsterbliche” als auch die Schrotflinte “Astral Horizont” nicht mehr Teil des Lootpools der Prüfungen von Osiris.

Darüber hinaus wird es noch weitere kleine Änderung an den Prüfungsbelohnungen geben, um damit größere Änderungen vorzubereiten, die mit dem DLC „Die Finale Form“ kommen.

Was sind die Prüfungen von Osiris in Destiny 2?

Wer die Prüfungen von Osiris , auch Trials genannt, in Destiny 2 spielt betritt das PvP-Endgame. Verantsaltet vom 14. Heiligen bietet sie also intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen und Trials-Cosmetics auf dem Leuchtturm abholen können. Es treten immer zwei Teams aus jeweils drei Spielern gegeneinander an. Das Ziel ist es, das gegnerische Team zu besiegen, indem man alle Mitglieder ausschaltet. Ein interessantes Merkmal der Prüfungen ist auch die Karte, auf der gespielt wird, die wöchentlich wechselt. Dies erfordert von den Spielern eine flexible Herangehensweise, da sie sich an die unterschiedlichen Umgebungen und Taktiken anpassen müssen. Welche Karte aktiv ist, erfahrt ihr jeden Freitag in unserem Xur-Artikel. Die Trials bieten auch spezielle Belohnungen, die nur in diesem Modus verdient werden können. Jeder 3. Rangaufstieg belohnt euch mit einem mächtigen Prüfungs-Engramm. Darin verstecken sich Trials-Ausrüstungsgegenstände und Waffen, die das Trials-Logo besitzen. Die Rüstungen können auch leuchten, weswegen sie sehr begehrt sind. Allerdings nur, wenn ihr es schafft makellos zu werden, also 7 Siege in Folge zu erringen. Jede Woche kann zudem eine der verfügbaren Waffen als Meister-Versionen erspielt werden. Aber nur, wenn ihr es mit einem makellosen Ticket auf den Leuchtturm schafft. Bei Niederlagen kann der Fortschritt verloren gehen und die Spieler müssen von vorne beginnen.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 28. November um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Maps sind aktiv: Pacifica, Strahlende Klippen und Kernschmelze

Die PvP-Karte “Kernschmelze” Die PvP-Karte “Pacifica” Die PvP-Karte “Strahlende Klippen”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 28. November um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Kataphrakt GW3, Meister

Der Granatwerfer “Kataphrakt GW3”

Diese Waffen gibt es auch noch zu verdienen:

Auf Rang 10 bekommt ihr nochmals die normale Variante des Granatwerfers Kataphrakt GW3.

Erreicht ihr Rang 16, könnt ihr euch beim 14. Heiligen die Handfeuerwaffe Igneous Hammer abholen.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Dazu gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 24. November 2023, um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 28. November 2023, um 18:00 Uhr mit dem Start der neuen Season 23 namens “Saison des Wunsches”. Die letzte Saison in Lightfall.

In Season 23 kommt nicht nur ein Ahamkara zurück. Auch die giftigste Waffe im Spiel bekommt den lang geforderten Katalysator: Giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt endlich das, wonach Spieler jahrelang gebettelt haben