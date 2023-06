Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 23.06.

Hüter in Destiny 2 können sich dieses Wochenende wieder auf eine neue Begegnung mit dem mysteriösen Händler namens Xur freuen. Sein Erscheinen ist für all diejenigen aufregend, die auf der Suche nach mächtiger Ausrüstung sind, um ihre Abenteuer im Spiel fortzusetzen. MeinMMO sagt euch, wo ihr zum Shopping hinfliegen müsst.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Wer diese Woche mit guter Laune bei der Destiny-Community auf Reddit, YouTube, Twitter oder im Bungie-Forum vorbeischaute, fand dort keine Memes, tolle Highlight-Clips, Lore-Diskussionen, Fan-Kunst und ähnliches.

Stattdessen herrschte größte Empörung bei den Hütern über die aktuelle Situation in Destiny 2. Aztecross, ein bekannter Destiny-Streamer erklärte Bungies Franchise sogar offiziell zur Mikrotransaktionshölle.

So mancher Ex-Hüter ist sogar so frustriert, dass er den Loot-Shooter inzwischen deinstalliert hat und eine neue Mission verfolgt: Noch spielende Hüter davon überzeugen, dass das, was sie mögen und das, was für sie großartig ist, in Wirklichkeit Mist ist.

Und weil man sich von Bungie etwas verlassen fühlt, keimt da noch ein weiterer Gedanke, dass Bungie Destiny 2 wahrscheinlich für Marathon opfert und der Shooter somit 2025 für immer endet.

Einen lässt das alles völlig kalt und das ist Xur. Seine Mission hat sich seit Jahren nicht geändert und so bringt er euch auch heute wieder ein paar Exotics mit.

Alle Infos zu Xur am 23. Juni 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur wird sich in der Regel an einem öffentlichen Ort in Destiny 2 aufhalten, der jede Woche wechselt. Die Hüter müssen ihn zum Shoppen also erst finden. MeinMMO postet euch jedoch jeden Freitag zuverlässig seinen Standort und was er im Angebot hat.

Hier befindet sich Xur: Fliegt in die Europäische Todeszone und landet in der “Gewundenen Bucht”

Findet Xur in der Europäische Todeszone, Landezone: “Gewundenen Bucht”

Xurs Inventar vom 23. – 27.06. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur, der kosmische Verkäufer mit einem Hang zum Geheimnisvollen, kehrt zurück mit einem verführerischen Angebot an exotischen Schätzen. MeinMMO zeigt euch, was er so alles anbietet. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es euch zusagt, vor allem, weil dieses Mal zwei richtig hohe Rüstungswerte mit dabei sind.

Das ist Xurs Angebot an diesem Wochenende

Waffe: Der Jadehase, Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Herz des innersten Lichts – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +7

Erholung: +20

Disziplin: +20

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 68

Jäger: Lindwurm-Krone – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +8

Erholung: +13

Disziplin: +20

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 66

Warlock: Phönix-Protokoll – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +16

Erholung: +3

Disziplin: +9

Intellekt: +18

Stärke: +2

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungs-Set: Calus grüßt mit dem “Opulenten”-Set

Außerdem findet ihr im Angebot von Xur in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Überschuss

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Schnappschussvisier

Lord Saladin beherrscht das PvP am Wochenende

Schluss mit Kraulen bei Caiatl. Seit dieser Woche ist Lord Saladin im Turm und bietet euch den Kampf der Eisernen Wölfe im Eisenbanner an.

Anders als im PvP-Endgame, den “Prüfungen von Osiris” geht es im Eisenbanner jedoch nicht ums Gewinnen um jeden Preis, sondern auch um den Spaß an der Sache.

Das Eisenbanner erfordert Geschick, Strategie und vor allem Teamwork. Denn wer alleine kämpft, wird schnell merken, dass man schlechtere Chance hat gegen zusammenspielende Gegner.

Also schnappt euch eure Lieblingswaffe, heult im Rudel und zeigt allen, wer der wahre Herrscher des Eisenbanners ist.

Welcher Modus wird diese Woche gespielt? Derzeit könnt ihr im Eisenbanner “Ausbruch” spielen. Was das genau ist, könnt ihr hier nachlesen:

Destiny 2 überarbeitet PvP in Season 18 – Bringt mit “Eruption” Killstreaks wie aus Call of Duty ins Eisenbanner

Diesen Loot gibts im Eisenbanner: Im Eisenbanner können sich die Hüter viele Waffen verdienen und auch fokussieren.

Der Leere-Granatwerfer “Rabenschwarm” mit Schnellfeuergehäuse. Mit Spitzgranaten ein Garant für hohe Schadenszahlen. Alle anderen Perks sind hilfreich, aber kein “must have”.

Zudem das Strang-Fusionsgewehr “Druckdichte Präzision” mit adaptivem Gehäuse.

Beide Waffen gibt es mit dem Ursprungsperk „Schleichender Wolf“. Bei niedriger Gesundheit und erzielten Todesstöße gegen Hüter bekommt ihr ein verbessertes Radar und werdet aus dem gegnerischen Radar entfernt.

Außerdem bietet Lord Saladin eine Rüstungsfossierung alter Seasons an, sodass ihr eure Sammlung nun auf direktem Weg vervollständigen könnt.

Wann endet das Eisenbanner offiziell? Die PvP-Aktivitäten von Lord Saladin enden mit dem Weekly Reset, am 06. Juni um 19:00 Uhr. Das ist auch der Abflugtermin von Xur.

Nach eurem Besuch bei Xur könnt ihr dann auch direkt auf die neue heiße Spur zum letzten Season-Exo gehen:

Destiny 2: So angelt ihr euch das neue exotische Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“ in Season 21