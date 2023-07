Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 21.07.

Heute, am 21.7., öffnet sich in Destiny 2 wieder der Weg zu exotischen Gelegenheiten, denn der mysteriöse Agent der Neun, Xur, ist eingetrudelt. Mit seinem unheimlichen Erscheinen verspricht er euch Exotische und Legendäre Ausrüstung, die eure Sammlung erweitert und eure Macht im Kampf gegen die Dunkelheit steigern soll. Wir haben sein Angebot für euch festgehalten.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bevor wir uns in die geheimnisvolle Welt von Xur stürzen, werfen wir einen kurzen Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen Woche in Destiny 2.

Das kostenlose Sommer-Event “Sonnenwende” ist gestartet. Es gibt also wieder leuchtende Rüstungen zu erspielen oder zu kaufen. Je nachdem, wie viel Grind ihr investierten wollt und ob ihr noch Rüstung mit hohen Stat-Werten braucht.

Eigentlich sollte das Event eine härtere Herausforderung bieten, aber so mancher fand es 2023 eher leichter und es fehle an kreativen Neuerungen, die das Event spannend und herausfordernd machen könnten.

Daneben gab es auch den allgemeinen Boykott-Aufruf während des Events, keine Cosmetics im Shop von Destiny 2 zu erwerben. Damit wollte man ein Zeichen setzen, um gegen Bungies „Mikrotransaktionshölle“ zu protestieren. Doch manche sehen das kritisch, weil schließlich niemand etwas kaufen muss.

Wer sich mehr für die Story-Saga von Destiny 2 interessiert, kam diese Woche auf seine Kosten. Denn in der Lore-Drop-Mission “Schleier-Eindämmung” auf Neomuna gab es interessante Entdeckungen zu machen.

In den letzten Wochen konnte man diese Mission immer wieder spielen, um dann Voice-Lines anzuhören und mehr über die Geschichte des Schleiers und die Experimente mit dem Objekt zu erfahren. Diese Woche war es jedoch eine besonders wichtige Information zum Lightfall-Geheimnis, denn man erfährt, was der Schleier genau ist.

In dieser Cutszene hat Bungie bereits verraten, was Licht- und Dunkelheit eigentlich genau sind und woher der Zeuge stammt:

Alle Infos zu Xur am 21. Juli 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Nachdem wir nun die Destiny-Woche geblickt haben, kehren wir zu Xur zurück. Sein Standort und sein Angebot können manchmal unberechenbar sein, aber eines ist sicher: Wenn ihr in Destiny 2 auf der Suche nach exotischen Gegenständen seid, dann ist Xur der Händler, den ihr aufsuchen solltet.

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur hält sich gerne an abgelegenen Orten auf, um seine Exotics zu präsentieren. Wo genau er sich jede Woche aufhält, bleibt stets bis zum Reset um 19:00 Uhr ein gut gehütetes Geheimnis. MeinMMO findet jedoch jeden Freitag seinen Standort und sein Angebot heraus und verrät es euch.

Hier befindet sich Xur: Auf dem Turm im Hangar der Letzten Stadt.

Xurs Inventar vom 21. – 25.07. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Das Angebot von Xur besteht aus Exotischen und Legendären Ausrüstungsgegenständen, die Hütern helfen, ihre Macht im Kampf gegen die Dunkelheit zu vergrößern. Dabei hat er stets eine Exotische Waffe im Angebot und für jede Klasse (Titan, Jäger und Warlock) einen Ausrüstungsgegenstand. Es lohnt sich also, regelmäßig sein Angebot zu überprüfen, um vielleicht ein gutes Schnäppchen zu machen.

Das ist Xurs Angebot an diesem Wochenende

Xurs Inventar vom 21. – 25.07.

Waffe: Schwarze Klaue – Leere-Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +22

Belastbarkeit: +11

Erholung: +3

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 70

Jäger: Glückshose – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +3

Erholung: +18

Disziplin: +11

Intellekt: +10

Stärke: +10

Gesamt: 63

Warlock: Fluchtkünstler – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +21

Erholung: +8

Disziplin: +15

Intellekt: +12

Stärke: +2

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur die saisonale Rüstung aus Season 13, der “Saison der Auserwählten”, namens “Hauer-Loyalitäts-Set”.

Das vollständige Angebot könnt ihr euch auch nochmal im Video von Nexxoss-Gaming ansehen:

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur seit ein paar Seasons auch jede Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Bewegliche Zielscheibe

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Schnappschussvisier

Prüfungen von Osiris vom 21. – 25.07. – Map, Waffen und Infos

Nachdem Lord Saladin den 14. Heiligen letzte Woche eine Runde Urlaub verpasst hatte, geht es diese Woche wieder rund in den Trials, dem PvP-Endgame von Destiny 2. Doch ab dem heutigen Freitag, den 21. Juli, können sich die Spieler in Destiny 2 in den 3-gegen-3-Kämpfen der Trials oder auch “Prüfungen von Osiris” messen.

Was sind die Prüfungen von Osiris? Die Prüfungen von Osiris sind ein wöchentliches PvP-Event, bei dem Teams aus drei Hütern in einem Turnierstil gegeneinander antreten, um den Sieg zu erringen. Es handelt sich hierbei um das Endgame im PvP und das findet jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und die greift, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. Dann pausiert der 14. Heilige zugunsten von Lord Saladin.

Welche Map ist diese Woche dran? Im Gegensatz zum normalen PvP, bei dem die Maps rotieren, wird bei den Osiris-Prüfungen jedes Wochenende nur auf einer bestimmten Map gekämpft. Die Hüter müssen sich also auf diese spezielle Map konzentrieren und ihre Strategie entsprechend anpassen, um in den Kämpfen erfolgreich zu sein.

Die Karte dieser Woche ist: Altar der Flammen

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 25. Juli, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Bedenkt jedoch, dass zwei Waffen den Trials-Pool bald zum Ende der Season 21 verlassen werden. Wenn ihr also das MG “Unbeirrbare Pflicht” und die Handfeuerwaffe “Erhabene Wahrheit” noch in einer Godroll und als Meister-Version haben wollt, dann habt ihr nur noch wenige Wochen dafür Zeit.

“Unbeirrbare Pflicht” wird das letzte Mal am 28. Juli als Meister-Version verfügbar sein.

“Erhabene Wahrheit” könnt ihr am 4. August in ihrer Meister-Version ein letztes Mal erspielen.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die Schrotflinte “Astralhorizont”

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 21. Juli 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 25. Juli 2023 um 19:00 Uhr.

Welche exotische Rüstung oder Waffe hofft ihr bei Xur dieses Wochenende kaufen zu können? Oder habt ihr keine Zeit für den exotischen Händler, weil ihr euch lieber in den Trials auf den Weg zum Leuchtturm begebt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Aber Vorsicht: Vor dieser Waffe müsst ihr euch in Destiny 2 auch weiterhin in Acht nehmen:

