Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.01.

Ein mysteriöser Schatten, der sich zwischen den Welten bewegt, ein reisender Händler aus den entferntesten Winkeln des Universums – das ist Xur, ein rätselhafter NPC in der Welt von Destiny 2, der heute wieder vorbeigekommen ist, um den Hütern seine exotischen Angebote zu unterbreiten.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Die vergangene Woche in Destiny 2 brachte sowohl ersehnte Rückkehrer als auch lang erwartete Neuerungen.

Seit 2020 klafft in der Welt von Destiny 2 eine schmerzliche Lücke – das Fehlen eines Schießstandes. Das einst so wichtige Feature, in dem man seine Builds in Ruhe testen und perfektionieren kann, sollte nach Meinung unserer Destiny-Autorin wieder ins Spiel zurückkehren.

Bei den aktuellen Spitzenreiter-Dämmerungen kommen die Hüter vor allem beim Kosmodrom-Schlachtfeld ins Straucheln. Doch ein Spieler hat ihnen sein Geheimnis enthüllt, wie er diese Aufgabe trotz der unendlich nachspawnenden Gegner gemeistert hat.

Außerdem ist nun die Rückkehr einer legendären Waffe in “Die Finale Form” sicher, die einst das Spiel geprägt hat.

Destiny 2 bringt nach 5 Jahren wohl das Maschinengewehr zurück, von dem Veteranen bis heute schwärmen

Alle Infos zu Xur am 19. Januar 2024 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? In den schattigen Ecken erscheint Xur regelmäßig, bereit, seine exotischen Waren an diejenigen zu verkaufen, die mutig genug sind, den Weg zu ihm zu finden. Er erscheint jeden Freitag um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Die Anwesenheit von Xur ist vor allem für neue Hüter von unschätzbarem Wert. Doch bevor man davon profitieren kann, muss man ihn erst einmal finden. Nach dem Reset um 18:00 Uhr könnt ihr eure Suche starten. MeinMMO verrät euch aber auch hier seinen Aufenthaltsort.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Xur ist in der Europäischen Todeszone, Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 19. bis 23.01. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist bekannt für seine einzigartigen und exotischen Gegenstände, die er jede Woche zum Verkauf anbietet. Sein Arsenal umfasst exotische Rüstungen, Waffen und Engramme, die den Hütern eine Vielzahl neuer Fähigkeiten und Taktiken verleihen können. In Season 23 könnt ihr bei ihm auch einige Legendäre Bruchstücke loswerden, da diese bald das Spiel verlassen.

Xurs Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 19. bis 23.01.

Waffe: Himmelsbrennereid – Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Zwillingsnarr – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +2

Erholung: +15

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +17

Gesamt: 67

Titan: Wanderfalken Beinschienen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +17

Erholung: +6

Disziplin: +8

Intellekt: +7

Stärke: +15

Gesamt: 64

Warlock: Fluchtkünstler – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +7

Erholung: +11

Disziplin: +23

Intellekt: +6

Stärke: +2

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungs-Set: „Ketschkiller“-Set

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Auge des Sturms .

Prüfungen von Osiris vom 19. – 23. Januar 2024

Der Weg auf den Leuchtturm für über 7 Siege in den Prüfungen von Osiris

Lord Saladin ist nicht mehr fern: Dieses Wochenende ist die letzte Gelegenheit für Trial-Fans, sich auf die Prüfungen von Osiris einzulassen. Die Hüter können sich also noch einmal in den Wettkampf stürzen und versuchen, den Leuchtturm zu erklimmen, bevor Lord Saladin nächste Woche wieder das Zepter des letzten Eisenbanners in Season 23 übernimmt.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 23. Januar um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Endloses Tal

Die PvP-Trials-Map dieses Wochenende ist “Endloses Tal”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 23. Januar 2024 um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Kataphrakt GL3, Granatwerfer

Der Granatwerfer Kataphrakt GL3 in Normal- und Meister-Version

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 19. Januar 2024, um 18:00 Uhr. Sie enden mit dem Weekly-Reset am 23. Januar 2024 um 18:00 Uhr.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass erhaltet – auch wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.