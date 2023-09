Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 15.09.

Erneut ist Freitag und ihr wisst, was das für Destiny 2 bedeutet: Xur! Der Schwarzmarkt-Händler mit den Tentakeln im Gesicht ist bereit euch mit seltenen Waren auszustatten, vorausgesetzt ihr habt das nötige Kleingeld. Was er euch diesmal anbietet, wo ihr ihn findet und wie es mit den Prüfungen von Osiris ausschaut, erfahrt ihr hier.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche ist in Destiny 2 die Spitzendämmerung auf Europa gestartet, einer der schwierigsten Aktivitäten im Spiel.

Sollte euch das jedoch nicht interessieren und ihr vermisst noch einige seasonale Ornamente einer vergangenen Season, dann ist diese Woche euer Glückstag. Bungie verkauft für Echtgeld Items, die Spieler in einem vergangenen Season Pass erspielen konnten, für hohe Preise und das gefällt den Hütern so gar nicht.

Wäre das nicht genug, gibt es eine weitere große Änderung im kommenden DLC: Die bekannteste Währung, legendäre Bruchstücke, werden mit „The Finale Shape“ Geschichte sein, denn Bungie möchte sie komplett streichen und das aus gutem Grund.

Ihr hattet noch keine Gelegenheit in die Season 22 zu schauen? Dann sieht hier den offiziellen Trailer:

Alle Infos zu Xur am 15. September 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Xur wird heute wieder seinen Job in Destiny 2 antreten und euch schnell erhältliche, exotische Gegenstände verkaufen. Aber eine Sache hat er nicht mehr im Angebot: Die Exos aus alten Exo-Missionen. Diese hat Bungie nun wieder in ihre ursprünglichen Aktivitäten verlagert und die exotischen Waffen zudem craftbar gemacht.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur immer noch spannend. Und das ist gut so. Denn die Lokalisierung seiner genauen Position bringt jede Woche die Hüter zusammen. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los und die Destiny-Redaktion hat schon lange einen Peilsender in seiner Kutte versteckt.

Hier befindet sich Xur: In der Gewundenen Bucht auf der ETZ.

Xurs Inventar vom 15. – 19.09. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Waffe: Dreifaltigkeitsghoul – Kampfbogen für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wappen von Alpha Lupi – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +17

Erholung: +11

Disziplin: +2

Intellekt: +2

Stärke: +30

Gesamt: 69

Jäger: Ahamkaras Rückgrat – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +19

Erholung: +3

Disziplin: +14

Intellekt: +9

Stärke: +6

Gesamt: 61

Warlock: Ophidianischer Aspekt – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +18

Erholung: +13

Disziplin: +10

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungs-Set: „Simulator”-Set

Prüfungen von Osiris vom 15. – 19.09. – Maps, Waffe und Infos

Die makellosesten Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen auf dem Leuchtturm abholen können.

Dieses Trials-Gear ist neu in Season 22:

Das neue Trials-Gear in Season 22

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 19. September aktiv.

Diese Map ist aktiv: Javelin-4 und Burnout (laut Javelin-4 und Burnout (laut destinytrialsreport.com

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr ebenfalls bis zum kommenden Dienstag, 19. September, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Igneous-Hammer, eine kinetische Handfeuerwaffe.

Fokussiert euch den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 15. September 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 19. September 2023 um 19:00 Uhr.

Besonders interessant könnte der Einsatz dieses neuen Strang-Aspekts in den Trials werden:

Destiny 2: Neuer Aspekt aus Season 22 ist absurd stark, macht euch zu einem fast unzerstörbaren Geist