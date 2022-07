Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 15.07.

Xur kommt in Destiny 2 erneut mit seiner Jacke voller Exos. Wir zeigen euch auch diesmal, welche Items er dabei hat, wo er sich befindet und ob sich ein Besuch beim Tentakelgesicht lohnt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In Season 17 ist die Atmosphäre nach dem Season-Finale entspannt. Spieler beschäftigen sich mit selbst gesetzten Zielen oder machen Abstecher in andere Spiele. Trotz dessen wütet der Indiana-Jones-Bug in Destiny umher, der eure Kunstvollen Rüstungen unbrauchbar macht.

Wir haben euch daher schonmal einen Ausblick auf Lightfall zusammengefasst und in einen Artikel gepackt. Falls ihr also Lust auf plausible Theorien und Leaks habt, ist dieser Beitrag genau das richtige.

Zu guter Letzt hat Bungie im neuen TWAB die Sonnenwenden-Rüstung veröffentlicht. Diese unterscheidet sich in der Bauweise, die euch ermöglicht, eure eigene God-Roll-Rüstung zu schmieden. Wir zeigen euch, wie.

Alle Infos zu Xur am 15. Juli 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der bekannteste Händler aus Destiny 2 startet derzeit seinen Verkauf jeden Freitag pünktlich um 19:00 Uhr. Jeder der ihm ein paar Legendäre Bruchstücke und andere Materialien zum Tauschen mitbringt, darf sich gerne bei ihm etwas aussuchen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur ist gelandet und befindet sich im Hangar auf dem Turm.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 15.07. – 19.07. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Für alle Hüter, die Xur noch nicht kennen: Er ist ein Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, und liefert in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen.

Waffe: SUROS-Regime – Sturmgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Äscherne Totenwache – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +13

Erholung: +9

Disziplin: +19

Intellekt: +2

Stärke: +10

Gesamt: 63

Jäger: Die Kanonenschützen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +12

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +23

Stärke: +7

Gesamt: 63

Warlock: Krone der Stürme – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +30

Erholung: +3

Disziplin: +16

Intellekt: +2

Stärke: +16

Gesamt: 70

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an.

Diesmal hat Xur die Siebter Seraph Rüstung dabei

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Messsucher“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Bewegliche Zielscheibe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Keine Prüfungen, dafür Rift im Eisenbanner

Dieses Wochenende finden auch weiterhin keine „Prüfungen von Osiris“ (Trials) statt. Lord Saladin erwartet euch dafür im Turm für das Eisenbanner.

Das Eisenbanner von Valus Forge ist nun nicht mehr so leicht zu übersehen.

Mit dem neuen Modus „Rift“ müssen viele Hüter auf Teamplay setzten und ihre Taktiken bedenken. Solltet ihr aber genug vom jetzigen Eisenbanner haben, bedenkt, dass sich nächste Season der Modus ändert. Falls ihr also noch Modus testen wollt, tut es jetzt, denn es handelt sich um das letzte Eisenbanner der 17. Season.

Schaut ihr heute Abend bei Xur vorbei und checkt sein Angebot oder habt ihr derzeit keine Lust auf das Destiny-Universum? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.