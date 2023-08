Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 11.08.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 11. August 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 15. August 2023 um 19:00 Uhr.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 15. August aktiv.

Was hat Xur im Angebot? Xur präsentiert eine umfassende Palette an exotischen Waffen und Rüstungen. Diese einzigartigen Gegenstände verleihen den Hütern starke Extra-Fähigkeiten, die ihnen im Kampf einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bereits seit einigen Wochen herrscht Ebbe an den Küsten der Saison der Tiefe. Viele Hüter haben ihren Unterwasser-Tauchurlaub nach dem Ende der Story abgebrochen und sich anderen Dingen, außerhalb von Destiny 2, zugewandt.

Für neue Spieler ist Xur in Destiny 2 ein willkommener Gast, der jeden Freitag mit einem vielfältigen Angebot an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen auftaucht. MeinMMO spürt ihn für euch auf und präsentiert sein Angebot.

