Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 04.11.

Du spielst Destiny 2? Dann solltest Du Xur kennen. Er ist der NPC-Händler welcher Spielern hilft ihre Exotic-Sammlung schneller zu vervollständigen. Doch nur, wenn ihr wisst, wo ihr ihn findet. MeinMMO jagd deswegen Xur jeden Freitag und verrät euch, was ihr bei ihm bekommt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In Destiny 2 wird es inzwischen ruhiger, denn die aktuelle Season 18 hat ihr Potenzial fast schon ausgereizt.

Derzeit läuft zwar noch das kostenlose Halloween-Event, doch auch das endet am kommenden Dienstag. Sollten euch noch Süßigkeiten oder Masken fehlen, sind die kommenden Tage eure letzte Gelegenheit. Und auch wer noch Verbesserungskerne oder Glanzstaub braucht, wird beim Event gut damit versorgt.

Darüber hinaus haben zwei Mitarbeiter von Bungie in einem Podcast über Waffen, Raid-Händler für herstellbare Waffen und craftbare Exotics gesprochen. Und sogar die Zauberworte „Waffen der Schwarzen Waffenkammer“ sind gefallen.

Die Frage nach dem besten DLC in Destiny 2 wird inzwischen anders beantwortet. Denn dem einstigen Top-DLC „Forsaken“ aus 2018 fehlt einfach die harte Herausforderung. Der neue DLC-Top-Favorit der Spieler bietet das jedoch und setzt sich damit an die Spitze der DLC-Hitliste.

Noch ein Tipp für PS5-Spieler: Es könnte sein, dass PS4-Spieler das Potenzial von Destiny 2 nicht voll ausnutzen. Darauf hat Bungie im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog explizit hingewiesen und ein ToDo gezeigt, wie ihr das ändern könnt.

Flüchtet ihr schon vor den Kopflosen oder farmt ihr sie noch?

Alle Infos zu Xur am 04. November 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg, Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Jede Woche ist Xur an einem anderen Standort zu finden. Man weiß also nie genau, wo man ihn antrifft. MeinMMO fliegt deswegen für euch voraus und teilt ab 18 Uhr hier seinen Standort mit.

Xurs Inventar vom 04.11. – 08.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Als erwählter Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, liefert Xur in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen. Egal ob ihr neu im Spiel oder schon erfahrene Hüter seid.

Ab 18 Uhr findet ihr an dieser Stelle Xurs detailliertes Angebot und unsere Kaufempfehlung.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Beyond Light) mit dem Perk „Auge des Sturms“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Beyond Light) mit dem Perk „Vorpalwaffe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 04.11. – 08.11. – Map, Waffen und Infos

Der 14. Heilige erwartet euch im Turm-Hanger und ist der NPC-Händler für das PvP-Endgame.

Die Prüfungen von Osiris sind eine Endgame-PvP-Aktivität und sie finden jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. Ansonsten füllt Bungie jedes Wochenende das Inventar des 14. Heiligen mit neuen Trials-Pässen, Beutezügen auf, damit ihr euren Ruhm im PvP-Endgame mehren könnt.

Welche Map ist diese Woche dran? Die sogenannten PvP-Trials finden stets auf einer festgelegten Map statt.

Ab 18 Uhr wird die aktuelle Karte bekannt gegeben. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 08. November, um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet, auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 04. November um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 08. November um 18:00 Uhr.

Was steht also bei euch dieses Wochenende an? Farmt ihr noch ein paar Süßigkeiten oder schwitzt ihr die extra Kalorien lieber im PvP-Endgame mit der neuen Pistolen-Meta wieder runter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.