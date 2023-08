Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 04.08.

In Destiny 2 ist es wieder an der Zeit, den exotischen Händler Xur zu besuchen. MeinMMO sagt euch, welche außergewöhnlichen Gegenstände er dieses Wochenende im Angebot hat und wo sich sein aktueller Standort befindet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche gab es einige interessante Entwicklungen bei Destiny 2. Eine Analyse von Hüter zeigte, dass der Verlust von 64% der Spieler für Bungie nicht so besorgniserregend ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Darüber hinaus wird Bungie nach zwei Jahren endlich einen Fehler beheben, der für viele Spieler stets ein praktisches Feature war. Ab Season 22 müssen sich die Hüter also darauf einstellen, dass solide Munitionsbeschaffung wieder wichtiger werden könnte.

Xur hat uns übrigens verraten, dass er zwar viele Exo-Waffen an die Hüter verkauft, aber nicht alle Geheimnisse ihrer versteckten Boni und Fähigkeiten kennt. Damit ihr ihm einen Schritt voraus seid haben wir für euch die geheimen Vorteile von 16 einzigartigen Exo-Waffen aufgelistet, die in den offiziellen Beschreibungen nicht erwähnt werden.

Alle Infos zu Xur am 04. August 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Xur wird heute wieder seinen Job für die Neun antreten und euch schnell erhältliche, exotische Gegenstände anbieten. Deswegen ist er in Destiny 2 auch der NPC, dessen Angebot ihr kennen solltet.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur bevorzugt abgelegene Orte, um seine exotische Ware zu präsentieren. Seine genaue Position bleibt jedoch stets ein gut gehütetes Geheimnis bis zum wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr. Doch keine Sorge, die Destiny-Redaktion ist ihm jeden Freitag auf den Fersen und enthüllt, wo er zu finden ist.

Hier befindet sich Xur: auf Nessus in der Landezone “Wächtergrab”

Xur ist auf Nessus

Xurs Inventar vom 04. – 08.08. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur präsentiert eine umfassende Palette an exotischen Waffen und Rüstungen. Diese einzigartigen Gegenstände verleihen den Hütern starke Extra-Fähigkeiten, die ihnen im Kampf einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Seine Waren wechseln wöchentlich, wodurch sein Angebot immer wieder eine kleine Überraschung ist. Wir listen euch jedoch sein Angebot auf, damit ihr schnell informiert seid.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 04. – 08.08.

Waffe: Unbarmherzig – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: ACD/0 Rückkopplungs-Hindernis – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +20

Erholung: +12

Disziplin: +14

Intellekt: +12

Stärke: +7

Gesamt: 67

Jäger: Shinobus Gelöbnis– Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +3

Erholung: +14

Disziplin: +19

Intellekt: +2

Stärke: +12

Gesamt: 68

Warlock: Krone der Stürme – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +2

Erholung: +16

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +10

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur Legendäre Rüstung namens „Präfekt-Set“.

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur seit ein paar Seasons auch jede Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Bewegliche Zielscheibe

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Auskommen

Prüfungen von Osiris vom 04. – 08.08. – Map, Waffen und Infos

Die Prüfungen stellen ein wöchentliches PvP-Event dar, das die Hüter auf eine harte Probe stellt und ihre Fertigkeiten sowie Teamwork herausfordert. Diese Endgame-Herausforderung bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Belohnungen der Prüfungen erlangen und den Weg zum Leuchtturm finden können.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 08. August aktiv.

Die Map dieser Woche ist: Anomalie

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 01. August, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die Handfeuerwaffe “Erhabene Wahrheit”. Sie wird den Trials-Pool zum Ende der Season 21 am 22. August verlassen und ist deswegen das letzte Mal erspielbar.

Fokussiert euch den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 04. August 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 08. August 2023 um 19:00 Uhr.

Was sich in Destiny 2 alles ändern wird, darüber gibt der “State of the Game”-Blog von Bungies Game Director Joe Blackburn einen Ausblick:

