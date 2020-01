Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 31.01

Heute, am 31. Januar, stattet uns der mysteriöse Händler Xur mal wieder einen Besuch in Destiny 2 ab. Doch wo findet ihr das Nudelgesicht und was hat er für uns dabei? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar am 31. Januar 2020.

Was ist los in Destiny 2? Lange haben viele Hüter auf die Rückkehr der Prüfungen von Osiris gewartet und bald ist es anscheinend soweit. Mit Season 10 könnten die Trials endlich zurückkehren.

Passend dazu wurde eine geheime Mission entdeckt, die uns zu den Trials führen könnte. Doch es scheint sich nicht jeder Hüter auf eine Rückkehr des PvP-Modus zu freuen, wie ihr hier lesen könnt:

Doch erstmal beschäftigt uns Xur und sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 31. Januar 2020 – PS4, PC, Xbox One

Was bietet Xur an? Hat der mysteriöse Exotic-Händler vielleicht seltene Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten dabei? Oder eine begehrte exotische Waffen?

Wir schauen auf das Inventar des Händlers.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Um 18 Uhr erscheint Xur heute, am 31. Januar, auf einem Planeten seiner Wahl. Dort verkauft er seine Exo-Waren bis zum nächsten Weekly Reset, am 4. Februar.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch ist nicht bekannt, wo sich Xur aufhält. Sobald wir mehr wissen, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Xurs Inventar vom 31.01 bis zum 04.02. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.