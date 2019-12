Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.12.

Heute stattet der exotische Händler Xur den Hütern ein letztes Mal in 2019 einen Besuch in Destiny 2 ab. Doch wo könnt ihr ihn finden und was bietet er zum Verkauf an? Erfahrt hier alles zu seinem Standort und Inventar an diesem Wochenende

Das passiert gerade in Destiny 2: Aktuell können sich die Hüter noch bis zum nächsten Weekly Reset in die Multiplayer-Gefechte des Weihnachts-Eisenbanners stürzen. Doch leider trübt ein Quest-Schritt die Stimmung etwas:

Zudem läuft zurzeit das winterliche Anbruch-Event in Destiny. Hier könnt ihr Plätzchen backen und eure liebsten NPCs beschenken.

Doch erstmal kommt Xur vorbei und wir zeigen, was er für die Hüter dabei hat.

Alle Infos zu Xur am 27. Dezember 2019 – PS4, PC, Xbox One

Was bietet Xur den Hütern an? Wir werfen gemeinsam einen Blick auf sein Inventar an diesem Wochenende und zeigen euch seine exotischen Waren.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Der Exotic-Händler erscheint am heutigen Freitag, den 27. Dezember um 18:00 Uhr, auf einem beliebigen Planeten.

Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset und bietet den Hütern währenddessen seine Waren an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Das Nudelgesicht könnt ihr an diesem Wochenende in der ETZ im Gebiet „Gewundene Bucht“ finden.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 27.12 bis zum 31.12. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Löwengebrüll – Granatenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 Im Abseits – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +7

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 50

Jäger: Mechaniker Trickärmel – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +6

Erholung: +16

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +10

Gesamt: 48

Warlock: Der Hirsch – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +6

Erholung: +14

Disziplin: +6

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung von Xurs Inventar findet Ihr in diesem Video von Nexxoss Gaming: