Destiny 2: Weekly-Reset am 22.08. – Willkommen in der „Saison der Hexe“

Am heutigen Abend ist die Season 22 in Destiny 2 gestartet. MeinMMO fasst für euch alles zusammen, was ihr über die Aktivitäten in dieser Woche wissen müsst.

Das passiert diese Woche: Eine neue, saisonale Story wartet auf die Hüter und das ist bereits Season 22 in Destiny 2. Das Ziel: Savathûn von den Toten auferstehen lassen und das geht nur mit Hilfe ihres Schar-Geists Immaru und mit der Hilfe von Eris Morn.

Um den Zeugen zu verfolgen, muss Eris Morn sich der Schar-Magie widmen und einen Deal akzeptieren, den Savathûn vor ihrem Tod ausgehandelt hat. Um unseren Teil der Vereinbarung einzuhalten, müssen Hüter zu Meistern des Arkanen werden.

Darüber hinaus erwarten die Spieler weitreichende Veränderungen:

Season 22 wird eine weitere neue Storymission zum Lightfall-DLC und saisonale Aktivitäten bieten.

Auch die Struktur der Season 22 wird grundlegend verändert, die Ritual-Playlisten optimiert.

Ein Exo-Missions-Rotator kommt ins Spiel, der neue craftbare Exo-Waffen bieten wird.

Entdeckt hier den brandneuen Trailer zu Season 22:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 22. bis 29.08.

Dämmerung

Die Lichtklinge , in Savathuns Thronwelt Die Spieler werden diese Woche gegen die „Lichtklinge“ im Dämmerungsstrike kämpfen. Er gilt als Oryxs potenzieller Nachfolger und kann, wenn er wütend ist, einen ordentlichen Speed hinlegen. Besiegt ihn, bevor er das Licht für die falschen Zwecke nutzt.

Dämmerungswaffe dieser Woche: n.A.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In der ersten Seasonwoche laufen die beiden Modi Rift und Dynamik Kontrolle im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Rotationen

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die Exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Letzter Wunsch“ mit dem Waffen-Exotic “1000 Stimmen”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Dualität” Extra-Spitzenloot und das Schwert “Herzschatten”.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vorzeichen”“ mit dem Exotic „Erzählung eines Toten“.

Weekly-Aktivitäten

Das “Deck des Flüsterns” der Season 22

In Season 22 werden die Hüter neue Herausforderungen vorfinden, die sie erledigen müssen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Die Aktivitäten der Season 22 im Überblick

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt. was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Experte behauptet: Destiny 2 hat das Powerlevel bereits unbemerkt abgeschafft

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Osiris (+2)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Die neue Season 22 bringt auch frischen Wind ins Everversum. Hier seht ihr, was es diese Woche alles für die Ingamewährung Glanzstaub zu erstehen gibt.

Sparrow „Cheliceraten-Besucher”

Exotisches Emote „Erfolgreiches Experiment”

Exotischer Sparrow „Cheliceraten-Besucher”

Exotisches Schiff „Baukasten-Stachel”

Exotische Geist-Hülle „313R-Hülle”

Exotische Geist-Hülle „Schriftgelehrten-Hülle”

Exotisches Waffenornament „Vexplosion” für die Handfeuerwaffe „Sonnenschuss”

Legendäres Emote „Ein winziger Freund”

Seltenes Emote „Facepalm”

Geist-Projektion „Zaubertrick-Projektion”

Shader: „Traumzyklus” „Rauchgrau” „44er-Stahl” „Leuchternder Strand” „Graustufenunterholz” „Rabenseide”

Teleport-Effekte: „Datengitter-Auftritt” „Tiger-Effekte” „Trickkiste” „Harpien-Auftritt”



Wer in Destiny 2 immer zu wenig Glanzstaub hat, der sollte diese Tipps hier kennen:

Was sagt ihr zur neuen Season 22? Gefallen euch die Inhalte oder zockt ihr erstmal an und entscheidet dann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

