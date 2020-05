Destiny 2: Update 2.8.1.2 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

In Destiny 2 stehen heute, am 19. Mai, auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC und auf Google Stadia Wartungsarbeiten an. Der Grund dafür ist ein neues Update – der Hotfix 2.8.1.2. Alle Infos zu Zeiten der Wartung, dem Server-Down sowie den Patch Notes findet ihr hier.

Das steht heute in Destiny 2 an: Wenn ihr heute Abend gemütlich in den Feierabend zocken wolltet, müsst ihr einige Dinge beachten. Denn am 19. Mai erhält Destiny 2 den neuen Hotfix 2.8.1.2. Damit gehen Wartungsarbeiten und ein kurzer Server-Down einher.

Wir haben hier auf MeinMMO alles zu dem neuen Update auf allen Plattformen sowie den wichtigen Zeiten zusammengefasst. Wir werden den Artikel im Laufe des Abends aktualisieren und euch mit neuen Infos versorgen.

Alles zum Ablauf der Wartungsarbeiten am 19. Mai

Diese Zeiten sind heute wichtig: Ihr werdet heute eine Destiny-Zwangspause einlegen müssen. Um künftig weiter zu zocken, benötigt ihr dann das neue Update.

So sieht der offizielle Ablaufplan für die heutige Wartung aus:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten

Dann werden auch einige API-Features vorerst nicht mehr verfügbar sein

Um 18:45 Uhr beginnt dann die Downtime. Die Destiny-2-Server gehen offline und ihr könnt euch nicht mehr einloggen

Um 19:00 Uhr endet der Server-Down, die Server kommen wieder online. Dann beginnt auf allen Plattformen und in allen Regionen auch die Veröffentlichung von Update 2.8.1.2

Ab 19:00 Uhr ist es dann auch wieder möglich, sich bei Destiny 2 einzuloggen

Um 21:00 Uhr soll die Wartung enden

Die Spieler hoffen auf eine reibungslose Server-Wartung

Wichtige Information: Bis die Wartung um 21:00 Uhr vollständig abgeschlossen ist, kann es zu Warteschlangen und Login-Problemen kommen.

Was steckt in Hotfix 2.8.1.2 für Destiny 2?

Im TWaB vom 14. Mai kündigte Bungie einige der im neusten Patch enthaltenen Änderungen an. Nach dem Update sollen diese Probleme gelöst sein:

Kleine Einsatztrupp-EP-Boosts des Saisonpasses funktionieren jetzt wie beabsichtigt.

Die „Wurmgott-Berührung“-Panzerhandschuhe gewähren nicht mehr unendliche 5x-„Brennende Fäuste“, wenn sie wiederholt an- und abgelegt werden.

Das Entfernen der „Winterlist“-Panzerhandschuhe entfernt jetzt korrekt alle „Kriegsherren-Siegel“-Perks.

Die Spieler warten zudem auf einen Fix für den kürzlich aufgetauchten Bug bei der Quest „die Lüge“. Dieser wird wohl leider nicht enthalten sein:

Diese Probleme sind Bungie weiterhin bekannt und werden in einem zukünftigen Update behoben:

Der Aszendenten-Champion-Triumph wird für manche Spieler nicht freigeschaltet.

Die Mods „Verbesserter Fusionsgewehr-Lader“, „Verbesserter Automatikgewehr-Lader“ und „Verbesserter Bogen-Lader“ fallen nicht wie beabsichtigt.

Der Perk „Geballte Faust“ für die „Handfest“-Panzerhandschuhe funktioniert nicht wie beabsichtigt.

Patch Notes für das neue Update 2.8.1.2

Was sagen die Patch Notes? Eine vollständige Auflistung aller offiziellen Änderungen wird es mit den Patch Notes für das Update 2.8.1.2 geben. Diese werden in der Regel zeitnah mit dem Patch selbst veröffentlicht.

Wir werden die Informationen an dieser Stelle dann ergänzen und euch auf dem Laufenden halten.

