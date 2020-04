Ups: Eine Waffe in Destiny 2 ist übermächtig und debufft ganze Aktivitäten

In Destiny 2 sorgt eine verrückte Entdeckung aktuell für viel Gesprächsstoff. Selbst Bungie kann nicht so recht glauben was da passiert.

Das ist die irrsinnige Situation: Destiny 2 ist nicht nur ein toller Shooter, sondern weist auch viele RPG-Elemente auf. Eines davon ist die Möglichkeit Verbündete stärker zu machen (Buff) oder Feinde zu schwächen (Debuff). Das läuft über Fähigkeiten oder bestimmte Waffen, die besondere Effekte haben.

Die Tatsache, dass eine Waffe jetzt jedoch eine ganze Aktivität debuffen kann und so deutlich einfacher macht, ist ganz was Neues. Als ein Spieler diese Entdeckung auf reddit teilte, glaubte ihm zunächst niemand. Die Reaktionen wandelten sich schnell in Erstaunen und Fassungslosigkeit um, selbst der Destiny-Entwickler reagiert köstlich darauf.

Um diese Waffe und Aktivität geht’s: Euch ist das Seraph-Turm-Event aus Season 10 zu schwer oder ihr wollt einfach etwas höchst eigenartiges testen? Dann wird es Zeit, dass ihr die Traktorkanone entstaubt. Dieses Exotic feuert einen Impuls aus, der Feinde anfälliger für eingehenden Schaden macht.

Ballert ihr mit der Exo-Pumpe auf den wandernden „Energie-Ball“ der saisonalen Seraph-Aktivität, wird die ganze Aktivität anfälliger. Nur nicht für Schaden, sondern geworfene Ladungen. Statt der üblichen Anzahl werden dadurch nur 5 Ladungen benötigt. Ihr könnt euch also den einen oder anderen Fehlwurf leisten und auch ordentlich kostbare Zeit sparen.

Diesen schwebenden Energie-Ball könnt ihr debuffen

Die Destiny-Spieler sind amüsiert und verwirrt

So reagiert die Community: Bei reddit antworten viele Spieler auf die seltsame Entdeckung. Einige bezweifeln zunächst die Echtheit oder halten die debuffte Aktivität für einen Scherz. Die User sind sich dann aber einig und dankbar für den witzigen und sehr nützlichen Fund.

Für viele besteht jedoch eine Frage:

Wie…wurde das überhaupt gefunden? Wer schaute sich den Turm an und sagte: „Ich donner auf das Ding mit der Traktorkanone.“ TheAllMightySlothKin via reddit

Die Zyniker unter den Kommentatoren lassen verlauten: „Bungie wird bald mitteilen, dass die Traktorkanone oder gleich das ganze Seraph-Turm-Event deaktiviert werden“. Dies ist ein fieser Seitenhieb auf die häufigen Sperrungen von Exotics in der letzten Zeit.

Die Traktorkanone war schon immer eine ungewöhnliche Schrotflinte

Das sagt Bungie dazu: Stellvertretend für den Destiny-Entwickler springt Community-Manager Dylan „dmg04“ Gafner in die Bresche und äußert auf reddit zunächst nur mit einem Wort der Verwirrung: „Wat?“. Er erntet Lob und haufenweise Upvotes für die „passende Reaktion“.

Die User bitten den Community-Manager dies bitte nicht an das Entwickler-Team weiterzugeben. Zu Freude der Redditoren erklärt dmg04:

Bei all den anderen Rückmeldungen, die ich durchschaue (zum Teufel, schau dir heute die Titelseite [vom Destiny Subreddit] an!)…. ist dies das letzte, was ich weiterleite

Nach der Meinungen der PvP-Spieler geht auch im Schmelztiegel derzeit nicht alles mit rechten dingen zu. Cheater sollen die Erfahrung für ehrliche Hüter ruinieren. Bungie hat sich jetzt zu den Schummlern und dem Anti-Cheat-System von Destiny 2 geäußert.