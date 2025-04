Was wurde aus dem größten deutschen Twitch-Streamer zu Destiny 2, den Bungie gebannt hat?

Im Juli 2023 bannte Bungie den damals größten Twitch-Streamer zu ihrem Shooter Destiny 2. Luis, bekannt als Lachegga, empörte sich über den Bann und sagte, er sei nur gebannt worden, weil er so viel Kritik am Loot-Shooter geäußert hatte.. Was macht er heute?

Das war der Bann damals: 2023 war Lachegga der größte deutsche Twitch-Streamer zu Destiny 2 mit etwa 150 Zuschauer, er hatte damals Nexxoss Gaming überholt, der viele Jahre lang der größte deutschsprachige Twitch-Streamer zu Destiny 2 gewesen war.

Aber Bungie hatte Lachegga am 1. Juli gebannt. Luis fand den Bann völlig unangemessen und behauptete, der deutsche Community-Manager habe ihn persönlich gebannt, weil er einfach zu kritisch war. Bungie würde jedem alles durchgehen lassen, sogar Cheatern freie Hand lassen, aber weil er sich so kritisch äußere, würde Bungie ihn und andere Kritiker gezielt bannen.

Luis fragte bei Bungie an, ob man ihn wieder entbannen könne. Er bekam aber keine Antwort und fühlte sich nicht standesgemäß behandelt:

Um das mal in Perspektive zu stellen: Dass einer der aktivsten, deutschen Content-Creator, der seit 7 Jahren aktiv ist auf Twitch – egal, in welchem Zustand das Spiel ist – mindestens 100, an die 150 Zuschauer an einem normalen Tag pullt, während der Rest so bei 20, 30 ist. An guten Tagen über 200, an besonderen Events 700, über eine Woche keine Antwort kommt.