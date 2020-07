Destiny 2: Rekord-Spielerzahl im PvP – Nach umstrittener Matchmaking-Änderung

Bei Destiny 2 hat sich sich Anfang Juli fast eine Million Spieler gleichzeitig im PvP herumgetrieben. Sieht so aus, als würde Bungies Plan für das Matchmaking aufgehen.

Was ist im Juli los bei Destiny 2? Aktuell läuft bei Destiny 2 das erste Eisenbanner der Season 11 – ein einwöchiges PvP-Event, das ein Mal im Monat abgehalten wird. Doch das Eisenbanner macht diesmal einiges anders und das spiegelt sich auch in den Spielerzahlen wider.

Was hat es mit den Rekordzahlen im PvP auf sich? So sorgte das Juli-Eisenbanner für Spielerzahlen im PvP, die man in dieser Höhe lange nicht mehr gesehen hat. Laut der US-Seite GameRant ist es das beliebteste Eisenbanner-Event, das Destiny 2 je hatte.

In den ersten Tagen des Events spielten fast eine Million Spieler gleichzeitig im PvP, wozu auch das Eisenbanner zählt laut der Seite DestinyTracker waren es am 1. Juli ganze 942.766 Hüter.

Viele Spieler stehen auf den coolen Look der Eisenbanner-Rüstungen

Dabei waren mit 956.282 nur knapp 13.500 Spieler mehr im PvE unterwegs – ein Phänomen, was man auch lange nicht mehr gesehen hat. Denn normalerweise sind im PvE deutlich mehr Spieler am Start als im PvP.

Zum unmittelbaren Vergleich: Am 29, Juni waren es laut DestinyTracker noch 794.873 Spieler im Schmelztiegel und 945.433 im PvE.

Das war die umstrittene Änderung: Das 1. Eisenbanner der Season 1 macht einiges anders. So gab es unter anderem Änderungen beim Loot und neue, eventspezifische Perks für Waffen.

Aber auch beim Matchmaking gab es Änderungen. So setzt das Eisenbanner im Juli erstmals nicht auf Skill-based Matchmaking (SBMM). Das heißt, euer Können und Stats haben keinen Einfluss darauf, welche Gegner ihr im Eisenbanner zugelost bekommt.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Destiny 2: Erstes Eisenbanner in Season 11 startet – Das ändert sich

Beim Matchmaking im Eisenbanner ist Skill nicht mehr das Hauptkriterium

Diese Änderung hatte Bungie Anfang Juni bereits in großen Teilen des Schmelztiegels eingeführt und will damit wieder mehr Spaß in das PvP von Destiny 2 bringen. So sollen die Wartezeiten vor Matches kürzer sein und eine bessere Verbindungsqualität gewährleistet werden. Es soll einfach lockerer und unbeschwerter zugehen. Spieler sollen nicht stets „schwitzen“ und immer ihr Bestes geben müssen, sondern einfach mal Spaß haben, so die Aussage von Bungie.

In Season 11 wurde nun auch im Eisenbanner das Skill-based Matchmaking deaktiviert. Doch die Änderung ist umstritten und wird von einigen kontrovers diskutiert – auch hier bei uns auf MeinMMO.

So gibt es Spieler, die es nun deutlich angenehmer und spaßiger finden, aber auch welche, denen es überhaupt nicht schmeckt. Sie sagen, die Chance, von überstarken Teams auseinander genommen zu werden, sei nun viel höher. schwächere Spieler könnten nun kaum etwas reißen, weil sie auch gegen deutlich stärkere Hüter gematcht werden können.

Sind die hohen zahlen alleine dem Matchmaking zu verdanken? Inwieweit das neue Matchmaking hier tatsächlich mit reingespielt hat, lässt sich schwer beurteilen. Doch gerade in Verbindung mit dem Eisenbanner, das seine Glanzzeiten eigentlich hinter sich hat, scheint diese Änderung eine Menge Spieler glücklich zu machen.

Verteilt schon länger Spitzen-Loot – Lord Saladin

Denn Spitzen-Loot gibt es im Eisenbanner schon länger. Das dürfte also kein Grund für einen solchen Spike sein. Zwar winken auch eine kürzere Quest und neue Perks, doch auch diese sind nicht so überragend, dass sie einen solchen Spieleranstieg rechtfertigen würden.

Auch findet das Eisenbanner nicht zum Beginn einer neuen Saison statt, wirklich neue Inhalte gibt es aktuell auch nicht. Das neue Matchmaking dürfte da also doch noch so manch einen zusätzlichen Spieler in den Schmelztiegel gelockt haben – wenn auch nicht komplett im Alleingang, sondern eher in Verbindung mit den anderen Anpassungen im Eisenbanner. Es sieht also ganz danach auch, als hätte Bungie mit der Änderung trotz teils lauter Kritik den Nerv zahlreicher Spieler getroffen.

Was denkt ihr? Ist der merkliche Anstieg der Spieler im PvP dem neuen Matchmaking zu verdanken oder auf etwas anderes zurückzuführen? War das Abrücken vom SBMM richtig? Übrigens, im Eisenbanner gab es noch eine weitere, aber nicht kommunizierte Änderung, die für den ein oder anderen Spieler interessant sein dürfte: Warum sich das Eisenbanner für euch diesmal richtig lohnen könnte