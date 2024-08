Destiny 2 hat mehr Spieler auf Steam verloren als je zuvor – Kann sich der Shooter davon noch mal erholen?

Destiny 2 lebt von seinen treuen Fans, die es stetig unterstützen. Leider sieht es derzeit aber nicht gut aus. Bungie verzeichnet auf Steam bei seinem Loot-Shooter einen seiner höchsten Spielerverluste. Kann sich der Shooter davon erholen?

Wie hoch ist der Spielerverlust? Paul Tassi, ein bekanntes Gesicht aus der Destiny-Community und Redakteur bei der News-Seite „Forbes“ hat sich die letzten großen Spielerverluste der vergangenen DLC-Releases auf Steam angeschaut und konnte folgendes zusammenfassen (Quelle: forbes.com):

The Witch Queen verlor nach seinem Release 61 % von seinem Spitzenwert an Spielerzahlen

Lightfall, eines der eher schlechteren DLCs verlor zuerst 19 % und dann anschließend 44 % von seinem Spitzenwert an Spielerzahlen

The Final Shape, einer der besten DLCs überhaupt, verlor aber bis zu 67 % nach dem Release.

Obwohl derzeit noch bis zu 44.503 Spieler im letzten 24-Stunden Peak zocken und der Durchschnittswert sich auf 63.464 Spieler beläuft, sind die Zahlen düster. Normalerweise sinken die Spielerzahlen langsam vor sich hin, je weiter die Season an ihr Ende voranschreitet, doch in diesem Falle sieht es so aus, als hätte ein Großteil der Fans den DLC gezockt und sei dann abgesprungen.

Fans wollen keine Filler, sondern richtigen Content

Warum sind so viele Spieler verschwunden? Genau lässt sich das nicht sagen, da jeder Spieler eine eigene Meinung dafür besitzt. Müsste man jedoch Gründe dafür ausmachen, so könnte es das Ende der Licht- und Dunkelheitssaga gemischt mit dem verlorenen Vertrauen der Spieler an die Zukunft von Destiny 2 sein.

Viele Fans fiebern schon seit fast 10 Jahren mit, was die Story angelangt. Durch das Besiegen des Zeugen wurde das lange Kapitel im Großen und Ganzen abgeschlossen. Viele Fans können nun beruhigt den Loot-Shooter beiseitelegen, da sie jetzt keinen Grund mehr haben, zu zocken.

Zusätzlich haben die derzeitigen Storys rund um die Entlassungen bei Bungie das Vertrauen der Fans erschüttert. Man weiß nicht, wo der Fokus der Entwickler liegt und ob Destiny 2 nicht doch nur künstlich am Leben gehalten wird, bis der neue große Hit „Marathon“ die Release-Tore verlässt.

Zu guter Letzt fühlt sich der derzeitige Content wie Filler an. Die Episoden erzählen die Geschichten, nachdem der Zeuge besiegt wurde, doch diese verbreiten nicht das Gefühl ultimativ zu sein. Als würden Hüter eine Nebenstory abschließen, bis das nächste große Ding erscheint. Es gibt leider derzeit wenig Gründe, in den Loot-Shooter reinzuschauen.

Kann sich Destiny 2 davon erholen? Das ist sehr schwer abzuschätzen. Bungie war dafür bekannt, mit Destiny 1 & 2 eine der besten Storys überhaupt zu führen. Da diese Story jetzt aber abgeschlossen ist, lässt sich nicht abschätzen, ob Bungie erneut das spannende Gefühl entfachen kann, dem viele Hüter seit Jahren hinterhergerannt sind.

Zudem wissen Fans nicht, ob es noch wirklich mit Destiny 2 weitergehen wird und ob Bungie das Geheimprojekt von „Frontiers“ weiterverfolgt. Sollten die Entwickler das Ziel verfolgen, den Loot-Shooter wieder in ein Goldenes Zeitalter zu bringen, dann müssten sie etwas auf die Beine stellen, das sogar bei Veteranen neue Spannung entfacht – mit 6-monatigen Seasons ohne DLC wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren.

Was glaubt ihr? Kann Destiny 2 sich noch erholen oder hat der Shooter seine Blütezeit schon längst überschritten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Immerhin hat Bungie ein neues Event geplant, das Spieler zufällig entdeckt hatten: Spieler entdecken neues Event in Destiny 2 passend zum 10. Jahrestag – Das könnte euch erwarten