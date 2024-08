Spieler entdecken neues Event in Destiny 2 passend zum 10. Jahrestag – Das könnte euch erwarten

In Destiny 2 haben Spieler seit dem neuesten Update etwas in den Daten entdecken können, was wie ein neues Event für das 10. Jubiläum des Loot-Shooters aussieht. Was ihr erwarten könntet, erfahrt ihr hier.

Was wurde entdeckt? Nachdem Patch 8.0.5 von Bungie veröffentlicht wurde, haben Hüter in den Daten Hinweise auf ein kommendes Event gefunden. Das Event dreht sich um das 10-jährige Jubiläum von Destiny. Mit ihm sollen neue Triumphe, ein Siegel sowie eine Rüstung ins Spiel finden.

Wollt ihr nicht gespoilert werden, solltet ihr ab jetzt aufhören zu lesen. Mehr Details zum Event findet ihr im folgenden Teil.

Nostalgische Rüstungen in neuem Design

Welche Belohnungen gibt es? So genau weiß man das noch nicht. Es wurde eine Key-Art in den Daten gefunden, die eine kommende Rüstung zeigen soll. Die Rüstung jeder Klasse soll nostalgisch an Konzept-Zeichnungen von Destiny 1 angelehnt sein. Hier haben wir euch die Key-Art von Reddit herausgesucht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Leider sind keine neuen Waffen oder andere Aktivitäten wie Dungeons zu sehen. Einzig und allein lässt sich aus dem Text herauslesen, dass man versteckte Kisten im Bleichen Herzen des Reisenden finden kann. Ob man in diesen auch die Rüstungen findet oder man in neue Missionen reinschauen muss, ist ebenfalls unklar.

Möglich wäre, dass Bungie hier neue Missionen, sowie Waffen oder auch einen neuen Dungeon zur Unterhaltung bringen könnte.

Ist das Event kostenlos? So gern die Hüter ein kostenloses Event hätten, ist dazu bislang noch nichts bekannt. Vorstellbar wäre, dass Bungie dieses Event genau wie das 30-jährige Bungie-Jubiläum für ein bisschen Kleingeld verkauft.

Es könnte aber auch sein, dass die Entwickler das Paket extra kostenlos anbieten werden, damit Hüter bis zum Start von Episode 2 noch etwas zu tun haben. Laut Dataminern soll es aber kostenpflichtige Ornamente geben, die man für Echtgeld erwerben kann.

Wann startet das Event? Das ist bislang auch unbekannt. Destiny 1 erschien am 09. September 2014. Vollstellbar wäre, dass Bungie das Event am 03. oder 10. September 2024 veröffentlicht, da dort die Weekly Resets stattfindet und so eine neue Woche sowie ein Server Down stattfinden könnten.

Es bleibt abzuwarten, wie Bungie das Event noch ankündigen wird. Sollte es mehr Infos diesbezüglich geben, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Bis dahin könnt ihr gern in den Artikel reinschauen: Titanen sind mit ihren Exotischen Klassen-Items viel zu schwach – Destiny 2 möchte das im Oktober ändern