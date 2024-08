Titanen sind mit ihren Exotischen Klassen-Items viel zu schwach – Destiny 2 möchte das im Oktober ändern

Eine neue Woche und ein neuer TWiD. Destiny 2 offenbart neue Änderungen für den Loot-Shooter. Diese betreffen vor allem Buffs für Exotische Klassen-Items von Titanen sowie eingestaubte Exo-Rüstungen und -Waffen. Was ihr im Oktober erwarten könnt, zeigen wir euch hier.

Was soll sich ändern? Im neuesten TWiD von Bungie spricht das Team über die kommenden Änderungen der Waffen, sowie zukünftige Anpassungen, die mit Episode: Revenant dazustoßen sollen. Fokus liegt dabei vor allem auf Buffs von Exos, die durch den Power-Creep derzeit völlig untergehen.

Zusätzlich fallen Exotische Klassen-Items von Titanen hinter denen anderer Klassen. Das sieht Bungie und möchte zukünftig gegensteuern.

Alte Exos werden in Destiny 2: Episode 2 saniert

Was hat Bungie vor? In ihrem großen TWiD-Post wurden viele Themen angesprochen. Die wohl wichtigsten Änderungen betreffen vor allem Exos. Folgendes solltet ihr für Episode 2 wissen:

Rüstungen Updates für unterdurchschnittliche Perks von Exo-Klassen-Items (insbesondere für Titanen). Buffs und Reworks für ungenutze Exo-Rüstungen. Folgende sind gemeint: Fäule-Ranger (Jäger-Helm) Maske des Stillen (Titan-Helm) Schädel des schrecklichen Ahamkara (Warlock-Helm) und mehr. Viele weitere kleine Verbesserungen an exotischen Rüstungen, die den Nutzen erhöhen sollen.

Waffen Verbesserung leistungsschwacher Sub-Familien von Waffen wie schwere Schnellfeuer-Granatwerfer. Deutliche Erhöhung der Schrotflinten-Reichweite im PvE. Verbesserung zahlreicher unzureichend genutzter exotischer Waffen (Huckleberry, Chaperone, Schlechtes Karma, Ex Diris, Der Prospektor, etc.) und Perks (Eisenbanner spezifische Perks, Wuuusch!, Legiertes Magazin, Waffenbeherrschung, etc.) Eine umfassende Überarbeitung der Waffenmods mit mehr als 10 neuen Mods.



Sind Titanen schwach? Das hängt vom Blickwinkel ab. Schaut man sich den Titanen allein an, so kann er mit verschiedenen, starken Builds in PvE und PvP brillieren. Holt man sich jedoch für den Vergleich noch den Jäger oder Warlock dazu, so stinkt er eher ab.

Die Jäger terrorisieren mit ihrem Prismatic das PvE und PvP. Ob es nun ihre unsichtbaren Nahkampfattacken mit astronomischen Schadenszahlen sind oder die Golden-Gun-Synergie mit der Nicht endenden Jagd – der Jäger ist einfach zu gut.

Der Warlock hingegen wird mit „Lied der Flamme“ und Microkosmos zum wahren DPS-Monster. Kleine explodierende Vögelchen gefolgt von Feuerschnipse lassen jeden Gegner in Flammen aufgehen.

Der Titan hingegen wurde in die Schranken gewiesen. Sein Kriegsbanner ist nicht mehr so effektiv wie vor seinem Nerf und der Weihungsbuild wird langsam langweilig. Zudem ist seine neue Leere-Ulti mit den Äxten ein Reinfall. Sie haben mieses Tracking und sind verbuggt.

Es muss was Neues her und Bungie hat das sicher gemerkt. Es bleibt nur abzuwarten, wie groß die Änderungen für den Titanen ausfallen werden. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 will über die Zukunft und die nächsten Jahre reden – Trifft auf Liebe und beißenden Spott