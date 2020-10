Tweets von offiziellen koreanischen und japanischen Accounts von Destiny 2 sorgten für Spekulationen, es könnte noch ein besonderes Event im Rahmen des Halloween-Festes Festival der Verlorenen 2020 anstehen. Auch von Bungie selbst gibts nun ein Statement dazu. Was ist dran?

Was hat es mit den Gerüchten auf sich? Bei Destiny 2 läuft am Ende der Season 11 aktuell das Halloween-Event Festival der Verlorenen 2020. Und vor Kurzem sorgten 2 Tweets für Gesprächsstoff rund um dieses Ingame-Fest.

So sorgten Posts vom offiziellen koreanischen und japanischen Destiny-Account für Diskussionen und machten einigen Fans Hoffnungen auf ein spezielles Event, das offenbar im Rahmen des laufenden Festival of the Lost stattfinden sollte.

Was genau sagen die Tweets? Der koreanische Tweet sprach davon, dass man im Rahmen des Festivals der Verlorenen ein kleines Event für die Hüter vorbereitet habe. Dieses Event sei für mutige und schlaue Leute gedacht. Spieler sollten die Antworten in Hinweisen finden, die bald veröffentlicht werden würden, so die Nachricht.

Einige hofften auf eine Überraschung – möglicherweise im Spukforst

Der japanische Account vermeldete, man habe eine kleine Spielerei vorbereitet, die in Verbindung mit dem Festival der Verlorenen steht. Tapfere und intelligente Hüter wurden dazu aufgefordert, daran teilzunehmen und wurden gefragt, ob sie eine gute Antwort auf die Hinweise geben könnten. Für weitere Neuigkeiten sollte man dranbleiben.

So manch ein Fan und Spieler spekulierte darauf, dass es noch etwas Besonderes, eine Art kleines Event im Event geben könnte. Schließlich gibt es immer noch das ein oder andere Rätsel rund um das diesjährige Festival. So wurden geheime Level-Abschnitte im Spukforst gefunden und fleißige Spieler werden mit dem mysteriösen Item Aszendenten-Linse belohnt, wobei immer noch keiner weiß, wozu sie gut ist.

Einige hofften auf Klarheit bei der mysteriösen Aszendenten-Linse, die es beim Festival von Spider gibt

Kurzum: So manch einer war gespannt und voller Hoffnung, ob es tatsächlich noch eine Überraschung im Rahmen des Halloween-Festes geben könnte.

Bungie klärt die Lage auf

Das sagt Bungie dazu: Diese Diskussion ist auch Bungie nicht entgangen und das Studio sorgte dann vergleichsweise schnell und deutlich für Klarheit. So meldete sich der Community Manager dmg04 diesbezüglich zu Wort – ebenfalls auf Twitter.

Dort stelle er klar: Man will die Erwartungen richtigstellen. Es wird kein besonderes Event geben. Bei der Aktion handle es sich um einen Trivia-Wettbewerb für die besagten Regionen – also für Japan und Süd-Korea.

Das könnte aber noch kommen: Auch wenn die Überraschung beim Festival der Verlorenen ins Wasser gefallen ist – an einer anderen Stelle könnte es bald durchaus ein bislang unangekündigtes Event geben – und zwar zum Ende der laufenden Season 11. Es gibt nämlich Hinweise, dass die Saison der Ankunft wie auch schon die Season 10 mit einem großen Abschluss-Event zu Ende gehen könnte.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Sieht aus, als werde Destiny 2 die Season 11 mit einem großen Event beenden