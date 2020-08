Destiny 2: Spieler findet cleveren Weg, um Kills für Sonnenwende AFK zu farmen

Im Zuge des Grinds für die finale Sonnenwende-Rüstung müsst ihr bei Destiny 2 unter anderem 2.000 elementare Todesstöße erzielen. Ein Spieler hat aber einen Weg gefunden, die vielen Kills auch bequem AFK zu erspielen – und das ohne jemandem dabei das Spielerlebnis zu verderben.

Was hat es mit dem Kill-Farmen auf sich? Aktuell läuft bei Destiny 2 die Sonnenwende der Helden. Dabei handelt es sich um ein Sommer-Event, mit dem Destiny 2 sein jeweiliges Jahr vor einer neuen großen Erweiterung ausklingen lässt.

Dabei gilt es unter anderem, sich eine prunkvolle Event-Rüstung zu erspielen. Diese gibt es in verschiedenen Stufen und es gilt, allerlei verschiedene Aufgaben zu erledigen, um die Rüstung auf die höchste Qualitätsstufe zu bringen.

Eine dieser Aufgaben verlangt dabei den Spielern stolze 2.000 Elementar-Kills ab. Zwar kann man diese mit genügend Zeit auch nebenbei erledigen, doch wenn ihr diesen Schritt gezielt angehen wollt, kann das durchaus eine Weile dauern.

Für die finale Form der Event-Rüstung gilt es, einige knackige Aufgaben zu erfüllen.

Es geht auch einfacher: Der Reddit-User und Destiny-Spieler Schendziee hat jedoch eine clevere Methode entdeckt, wie man den Grind nach den Elementar-Kills auch etwas vereinfachen kann. Dabei kann man die Elementar-Kills in relativ kurzer Zeit abschließen, das Ganze funktioniert zudem sogar komplett AFK – und das, ohne anderen Spielern damit das Erlebnis und ihre Laune zu versauen.

So funktioniert die AFK-Farm-Methode für Sonnenwende-Kills

Die Voraussetzungen: Zunächst müsst ihr einen Solar-Tag im Rahmen des Sonnenwende-Events abwarten (jeden 3. Tag). Jeden Tag steht ein anderes Element im Fokus, doch der Trick funktioniert nur an Solar-Tagen, da er von seinem elementaren Solar-Ermächtigt-Effekt profitiert.

Habt ihr einen Solar-Tag erwischt, geht es für euch in den Forsaken-Dungeon „Der zerbrochene Thron“, der mittlerweile jederzeit zugänglich ist. Rüstet dafür einen Solar-Fokus und Solar-Waffen aus – zumindest an der entscheidenden Stelle.

Für den Trick müsst ihr in den Zerbrochenen Thron

So manch ein Hüter kann den Trick dabei mit Sicherheit alleine durchziehen. Wem es zu schwer ist, kann das jedoch auch im Team machen.

So funktioniert es: Nun gilt es, den Thron bis über die erste Boss-Begegnung hinaus zu spielen – und zwar bis zu dem Punkt, an dem ihr in den sogenannten Leibeigenen-Korridor oder -Raum gelangt. Dort spawnen dann unendlich viele Wellen besessener Leibeigener. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr in diesem Artikel und Video:

Vom Start bis 10:08 Minuten seht ihr den Weg in den Leibeigenen-Raum. Ab 10:10 Minuten dann den Raum selbst

Einmal im Thrall-Room angekommen, müsst ihr nun unter Einsatz von Solar-Waffen und Fähigkeiten 30 Elementarladungen generieren und einzusammeln.

Habt ihr 30 davon eingesackt, werdet ihr für 30 Sekunden Solar-Ermächtigt. In dieser Zeit strahlt ihr Solar-Impulswellen aus, die Flächenschaden austeilen, habt eine schnellere Lebensregeneration und eure Solar-Super bekommt eine längere Dauer.

Hier seht ihr es, wenn ihr einen Ermächtigt-Buff habt

Während ihr Solar-Ermächtigt seid, sucht ihr euch in dem Raum dann eine Stelle (am besten eine Ecke), wo die Gegner unaufhörlich auf euch zustürmen. Nun könnt ihr im Prinzip das Gamepad oder Maus mit Tastatur zur Seite legen und euch gemütlich zurücklehnen oder komplett etwas anderes machen.

Denn durch den Effekt des Solar-Ermächtigt-Buffs werden die schwachen Leibeigenen massenweise direkt vor euch eliminiert. Dabei werden ständig neue Solar-Sphären erzeugt, wodurch der Effekt dauerhaft verlängert und aufrechterhalten werden kann. Und die verstärkte Heilung hält euch gegen die schwachen Gegner problemlos am Leben.

So sieht das Ganze in der Praxis aus:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Selbst, wenn ihr komplett AFK geht, solltet ihr die nötigen Kills in der Zeit stemmen, bis ihr wegen Inaktivität im Orbit landet. Schlimmstenfalls müsst ihr am entsprechenden Checkpoint noch einmal startet – spätestens danach sollten die Kills voll sein. Zeitdruck durch einen Timer gibt es hier nicht.

Was ist mit dem Raum in der Wispern-Mission auf Io: Einige führen als weitere Kill-Farm-Möglichkeit die Wispern-Mission auf Io an, wo ebenfalls im Prinzip unendlich viele Leibeigene nachspawnen, bis euch der Missions-Timer kickt. Und ja, die Kills bekommt ihr auch dort zusammen. Jedoch wohl nicht ganz so schnell und ihr könnt dabei auch nicht AFK gehen. Denn bevor der Solar-Ermächtigt-Buff ausläuft, spawnen dort nicht (schnell) genug Feinde nach, um den Buff effektiv zu verlängern.

Was haltet ihr von dieser Farm-Methode für Sonnenwende-Kills? Praktisch oder erledigt ihr die Kills lieber nebenbei beim Spielen? Übrigens, hier erfahrt ihr, ob sich das Farmen von Sonnenwende-Paketen lohnt: Ein YouTuber machte den Test und öffnete 350 dieser Event-Boxen.