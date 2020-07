Destiny 2: So farmt ihr solo exotische Raid-Items, bevor sie bald verschwinden

In Destiny 2 schließt der Leviathan-Raid bald seine Pforten. Ein Experte zeigt jetzt, wie ihr dort zwei begehrte Exo-Items alleine farmt.

Darum geht’s hier: Wir stellen euch in diesem Artikel eine Möglichkeit vor, wie ihr komplett alleine exotische Items aus dem Raid-Trakt Sternenschleuse erbeutet. Mit den Tipps eines Destiny-Experten dauert es nach etwas Übung keine 5 Minuten, um die bald verschwindenden Gegenstände zu farmen.

Bei Destiny 2 werden mit der nächsten großen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ nämlich Inhalte rotieren. Das heißt, dass Inhalte aus dem aktiven Spiel verschwinden und erstmal Platz für Neues machen.

Darunter fallen mehrere Locations und auch die alten Leviathan-Raids. Wer also noch Items oder Waffen daraus in seiner Sammlung verewigen möchte, sollte also bald zuschlagen.

Diese begehrten Items könnt ihr euch solo holen:

Katalysator für den Schläfer-Simulant – Der exotische Meisterwerk-Katalysator gleicht die langsame Aufladezeit der Waffe aus.

Exotische Geste „Luxuriöser Toast“ – Dieses Emote gilt unter Destiny-Spielern als Kult und ist an den dekadenten Kabal-Imperator Calus angelehnt.

Sollten Lineare Fusionsgewehre in Zukunft wieder mit einem Buff bedacht werden, könnte der Schläfer-Simulant über Nacht einen Spitzen-Platz unter den Exotics einnehmen. Daher sollte solch ein nützlicher Katalysator in keiner Sammlung fehlen.

Warum die Hüter so auf das dekadente Emote stehen, müssen wir euch sicher nicht erklären – schaut es euch einfach an:

Der Katalysator droppt zufällig nach jedem Encounter auf Prestige, das Emote bekommt ihr auch zufällig nach jedem Encounter, jedoch unabhängig von der Schwierigkeit.

Wann verschwinden die Items? Ab dem 22. September wird das Verschwinden durch die sogenannte „Content Vault“ realisiert. Hier hat sich MeinMMO ausführlich mit dem neuen System befasst:

Profi gibt Anleitung zum Solo-Ausflug in den Raid-Trakt

Das empfiehlt der Experte: Der bekannte PvE-Experte Esoterickk ist für seinen Skill bekannt, der normal-sterblichen Hütern oft den Atem raubt. Doch dieses Mal richtet er sich bewusst an die breite Spielerschaft und zeigt, wie man mit etwas Übung im Handumdrehen den ersten Encounter der Sternenschleuse knackt – solo und selbst auf Hardcore.

Konfiguriert eure Klasse so:

Jäger mit dem Leere-Fokus „Weg des Fallenstellers“

Lenksprung

Vortexgranate

Im Idealfall 100 Mobilität (nutzt dafür beispielsweise die Mod „Mächtige Freunde“

Artefakt-Mod „Beklemmende Dunkelheit“ (Klassengegenstand)

„Verteilung“-Mod (Klassengegenstand)

Wer trotz des hohen Mobilitäts-Werts noch Platz für weitere Mods hat, sollte auf „Geringer Widerstand“ und „Großer Widerstand“ setzen.

Setzt auf dieses Exotic:

Eure Waffen sind für das Unterfangen nicht von Belang. Rüstet am besten eine Waffe mit gesteigerter Mobilität (Leichtgewicht) aus.

So sieht die erste Phase der Sternenschleuse aus – Quelle: Venero TV auf YouTube

Zeit für etwas Training: Startet nicht sofort nach eurer Ankunft die Raid-Phase, vorher müsst ihr euch mit einem wichtigen Trick vertraut machen: Ihr könnt den störenden „Gier“-Debuff (Greed) resetten, den ihr vom Ball im Encounter erhaltet.

Aktiviert dazu ohne den Ball in euren Händen eure Super und hebt einen Bruchteil danach den Gegenstand wieder auf. Eure Super bleibt völlig geladen, aber der Debuff ist weg. Steigt die „Gier“ auf 10, sterbt ihr.

Ihr könnt nach Lust und Laune üben. Erst wenn diese Aktion sitzt, solltet ihr ans Werk gehen.

Wer nicht mit dem ersten Encounter der Sternenschleuse vertraut ist, findet hier unseren Guide zum Raid-Trakt

So spielt ihr die Phase: Durch eure Mods, das Exotic und die hohe Mobilität könnt ihr quasi durchgehend ausweichen, was euch Unsichtbarkeit gewährt. So ignorieren euch die Feinde und ihr könnt euch in Ruhe auf euren Ball, die Säulen und das Resetten des Debuffs konzentrieren.

Das ist der Ablauf:

Greift euch den Ball und werft ihn in die mittlere Flamme

Den geladenen Ball bringt ihr dann zu Säule 1 und dreht sie hoch

Werft den Ball zwischen Säule 1 und 2 – reinigt euch vom „Gier“-Debuff

Dreht die nächste Säule hoch

sind alle Säulen oben, werft ihr den Ball ins Feuer

Wiederholt jetzt alle Abläufe

Aktiviert andauernd eure Unsichtbarkeit

Für die Zenturios reicht eine Granate völlig aus

Das ganze dauert knapp 5 Minuten. Schaut euch hier an, wie die Aktion im Video aussieht:

Weitere Experten-Tipps: Esoterickk gibt zu, dass der Ablauf anfangs ziemlich komplex aussieht und dass die ersten Versuche ziemlich haarig werden können. Mit etwas Übung sollten aber alle Hüter dazu in der Lage sein.

Für ein gutes Gelingen hat er folgende Tipps parat:

Ihr könnt beim Säule-Hochdrehen in Deckung gehen – Duckt euch dazu am äußeren Rand.

Er selbst wirft beim ersten Betreten der Säule 3 den Zenturio mit dem Ball ab und holt sich in der Mitte eine neue Ladung. Dadurch spawnen keine weiteren – solange ihr niemanden tötet.

Wenn ihr von Gegnern zwischen Säule 3 und 4 übermannt werdet, könnt ihr den etwas längeren, aber sichereren Weg außen nehmen.

Beißt ihr euch durch, meistert die Aktivität komplett solo und staubt die verschwindenden exotischen Raid-Items ab?