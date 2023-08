Destiny 2: Serverdown für Update 7.1.5.3 – Alle Zeiten und Infos

Für Destiny 2 steht heute das Update 7.1.5.3 und damit ein Serverdown an. Wie Bungie mitteilte, denkt man bereits weit voraus und bereitet den Weg für zukünftige Änderungen. Die Systeme des Loot-Shooters sollen stärker voneinander isoliert werden, so dass ein Problem weniger wahrscheinlich zu weiteren Problemen führt. MeinMMO sagt euch zudem, was ihr heute wissen müsst.

Das müsst ihr heute wissen: Ende Juni hat Bungie bereits ein Update zur Spielstabilität und den Maßnahmen bereitgestellt, die man ergriffen hat, um das Spielerlebnis reibungslos und zuverlässig zu gestalten. Denn wenn das Spiel nicht funktioniert oder die Hüter aus Aktivitäten ausgeschlossen werden, ist alles andere irrelevant.

Deswegen ist aktuell hinter den Kulissen einiges los.

Bungie hat unter anderem neue Protokolle und Metriken für das Schadenssystem integriert.

Die Überwachungs-Dashboards von Destiny 2 wurden erheblich verbessert, sodass das Network Operations Center von Bungie nun einen besseren Einblick in diese Systeme hat und Probleme schneller erkennen, eskalieren und diagnostizieren kann.

Außerdem hat der Entwickler einen Fehler im Anmeldesystem entdeckt und behoben, bevor er zu Problemen für die Spieler führen konnte.

Die Bemühungen umfassen insgesamt die Stabilität von mehr als 50 Diensten in Destiny 2, die zum Betrieb des Loot-Shooters beitragen. Dazu gehören ein Lastausgleichscode, der Code für die Dienst-zu-Dienst-Kommunikation, die internen Nachrichtenverarbeitungspipelines und vieles mehr.

Der Support hat darüberhinaus noch viel vor. Während man sich in der kommenden Season 22 noch darauf konzentriert, aktuelle Stabilitätsprobleme zu erkennen und zu beheben, wird es in Season 23 darum gehen, Destiny 2 vor Stabilitätsproblemen zu schützen, die in Zukunft auftreten könnten.

Wir werfen jedoch erst einen Blick darauf, was sich heute vielleicht für die Hüter im Spiel ändert.

Wartung am 08.08. – Alle Zeiten zum Serverdown

Diese Zeiten sind heute wichtig: Das heutige Update 7.1.5.3 wird für alle Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie PC erscheinen. Nach aktueller Planung beträgt die geplante Ausfallzeit von 1 Stunde und 45 Minuten.

MeinMMO wird den Serverdown verfolgen und diesen Artikel regelmäßig mit den neuesten Informationen vom Bungie-Support aktualisieren. Auch, falls sich an den Zeiten etwas ändern sollte.

So sieht der aktuelle Zeitplan für die heutige Wartung in Destiny 2 aus:

16:00 Uhr: Die Hintergrundwartung startet auf allen Plattformen.

17:15 Uhr: Bungie wird die Server offline nehmen. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird das Update 7.1.5.3 aufgespielt und dann nach und nach ausgerollt.

19:00 Uhr: Der voraussichtliche Login soll pünktlich zum Weekly-Reset wieder möglich sein.

Die Wartung wird allerdings bis 20:00 Uhr noch im Hintergrund weiterlaufen, was bedeutet, dass ihr in dieser Zeit vielleicht noch mit Beeinträchtigungen rechnen müsst.

Wichtig: Solange die abschließende Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem kann es unmittelbar nach dem Update zu längeren Warteschlangen beim Einloggen kommen und auch ungeplante Verlängerungen sind möglich.



Das ändert sich mit Update 7.1.5.3 in Season 21

Destiny 2 macht heute, wie Eramis, ein kleines “Stasis-Nickerchen”

Das bringt das Update 7.1.5.3 heute: Viele Spieler hoffen, dass Bungie im heutigen Update den Finisher-Bug angehen wird. Denn dieser Fehler ist nicht nur störend, sondern wird auch gerne zum Trollen anderer Hüter benutzt.

Spieler können durch Finisher sterben. Jedoch nur, wenn der Feind stirbt, bevor die Finisher-Animation abgeschlossen ist.

Damit hat sich die kleine Gemeinheit eingeschlichen, dass einige Hüter andere Spieler im Finisher gerne zu einem unfreiwilligen Tod verhelfen, indem sie den animierten Gegner vorher mit ihrer Waffe töten.

Ansonsten stehen noch diese Dinge noch auf der gezielten Liste der bekannten Probleme:

Bungie geht Berichten von Spielern nach, die sich nicht über Steam einloggen können und im Ladebildschirm festsitzen.

Der Geschick-Mod führt nicht dazu, dass Waffen schneller bereit sind und schneller gehalftert werden.

Die Belastbarkeitsstatistik ermittelt die Schadensresistenz der vorherigen Stufe, wenn sie ein Vielfaches von 10 ist. Eine Belastbarkeit von 100 bietet den beabsichtigten Nutzen in angemessener Weise.

Der Abklingzeit-Timer für den Katalysator des exotischen Spurgewehrs „Der Navigator“ hat keine Beschreibung und wird bei Aktivierung als leerer Timer angezeigt.

Nach dem Fokussieren einer Meister-Prüfungenwaffe vom 14. Heiligen zeigen nachfolgende Fokussierungen nicht mehr an, dass die ursprüngliche Anforderung, einen beliebigen Prüfungenpass mit 7 Siegen zu haben, noch besteht.

Verbesserte gecraftete Waffen können keine Memento-Shader anwenden oder in der Vorschau anzeigen.

Die Abwehr mit der Arkus-Stab-Super, während der exotische Kopfschutz des Jägers „Fäule-Ranger“ benutzt wird, verbraucht unbeabsichtigt zusätzliche Super-Energie.

Bei der Shotgun “Lord der Wölfe” ist kein Fadenkreuz für das Feuern aus der Hüfte vorhanden.

Die Shotgun “Windrose” wird in den Sammlungen nicht angezeigt.

Das Besessenen-Portal und das Herz am Ende des Raids „Letzter Wunsch“ können abseitig erscheinen. Erinnerungen am Ende einer „Altar der Reflexion“-Aktivität können abseitig erscheinen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Hinweise auf das Sonnwende-Event, das heute Abend zu Ende geht:

Bungie weist darauf hin, dass alle Hüter ihre abgeschlossenen Ziele und verfügbaren Belohnungen vor dem Ende des Events einfordern sollten, um nichts zu verlieren. Dies könnt ihr bei Eva im Turm erledigen.

Und wer sie in der Sammlung bereits vermisst hat: Die glühenden Rüstungen des Sonnenwende-Events 2023 werden mit dem Start von Season 22 am 22. August ins Transmog-Feature übernommen. Sofern ihr sie euch während des Events verdient habt.

Falls ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Wartung 7.1.5.3 in Destiny 2

Zu jedem Update sind die Hüter gespannt, welche Änderungen Bungie ins Spiel bringt

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für die Wartung 7.1.5.3 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen allerdings erst heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Hier verlinken wir euch die Patch Notes, sobald sie verfügbar sind. Schaut also später wieder rein.

Auch wenn der Loot-Shooter derzeit viel Kritik einstecken muss: Für Bungie bleibt die Arbeit an den Destiny-Diensten ein langfristiges Projekt, in das auch über Season 23 hinaus und in Zukunft investiert wird. Und von hier aus sind es nur noch zwei Wochen, bis Bungie sein großes Showcase für “Die Finale Form” zeigt.

Doch die Hüter scheinen keine Lust mehr zu haben, weiter zuzuhören:

